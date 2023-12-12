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        Sahilde dalgalara kapılan kadını arama çalışmaları 16'ncı gününde

        RİZE'de, odun toplamak için gittiği sahilde dalgalara kapılıp kaybolan Zeynep Bekar'ı (52) arama çalışmaları, 16'ncı günde sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:15
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        Sahilde dalgalara kapılan kadını arama çalışmaları 16'ncı gününde
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        RİZE'de, odun toplamak için gittiği sahilde dalgalara kapılıp kaybolan Zeynep Bekar'ı (52) arama çalışmaları, 16'ncı günde sürüyor.

        Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar, 27 Kasım'da odun toplamak için gittiği sahilde fırtına nedeniyle oluşan dalgalara kapılıp, kayboldu. Evine dönmeyen Bekar için ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. AFAD ve polis ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Sahildeki aramada Bekar'a ait olabileceği düşünülen çizme teki bulundu. Bekar'ı arama çalışmaları, 16'ncı günde sürerken ekipler, sahil boyunca karadan, dronla havadan ve denizden çalışmalarını sürdürüyor. Kıyıda gözlem yapan ekipler, Ardeşen'in yanı sıra sınır ilçelerde de aramalarını sürdürüyor.

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