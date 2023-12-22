Rize- Artvin Havalimanı'nda 1 milyonuncu yolcu törenle karşılandı RİZE- Artvin Havalimanı'nda yıl içindeki yolcu sayısının 1 milyonu aşması, düzenlenen törenle kutlandı. 1 milyonuncu yolcu olan Emine Ataman´ı, apronda Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Artvin Valisi Cengiz Ünsal ile havalimanı yöneticileri karşıladı. Törene cep telefonuyla görüntülü bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise "Havalimanımızın ne kadar ihtiyaç ve ne kadar gerekli olduğu bu vesile ile tescillenmiş oldu" dedi.

RİZE- Artvin Havalimanı'nda yıl içindeki yolcu sayısının 1 milyonu aşması, düzenlenen törenle kutlandı. 1 milyonuncu yolcu olan Emine Ataman´ı, apronda Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Artvin Valisi Cengiz Ünsal ile havalimanı yöneticileri karşıladı. Törene cep telefonuyla görüntülü bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise "Havalimanımızın ne kadar ihtiyaç ve ne kadar gerekli olduğu bu vesile ile tescillenmiş oldu" dedi.

Türkiye'de ikinci kez deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve 24 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından açılışı gerçekleştirilen, Rize- Artvin Havalimanı'nda, yıl içindeki yolcu sayısının 1 milyonu aşması dolayısıyla tören düzenlendi. Rize ve Artvin valilikleri öncülüğünde gerçekleştiren törende, havalimanı kulesi, '1 milyonuncu yolcumuzu tebrik ederiz' yazı ile ışıklandırıldı. İstanbul´dan, Türk Hava Yolları ile Rize- Artvin Havalimanı´na gelen ve bir milyonuncu yolcu olan Emine Ataman´ı, apronda Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, yerel yöneticiler ile havalimanı yönetimi karşıladı. Emine Ataman uçuş ekibi ile uçaktan inerken büyük şaşkınlık yaşarken, uçuştaki diğer yolculara çay ikramında bulunuldu. Ataman'a karşılama heyetince hediye de takdim edildi.

BAKAN URALOĞLU, GÖRÜNTÜLÜ BAĞLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da İç Hatlar Terminali'nde düzenlenen törene telefonla görüntülü bağlandı. Rize- Artvin Havalimanı'nın Türkiye'nin önemli yatırımlarından olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Havalimanımızın ne kadar ihtiyaç olduğu ne kadar gerekli olduğu bu vesile ile tescillenmiş oldu. Ben bu etkinliğimize Rize ve Artvin ilimizin yetkililerine Antalya´dan selam gönderiyorum. Havalimanımı hayırlı uğurlu olsun. O bir ulaştırma projesi değil aynı zamanda bir mühendislik eseri. Bu vesile ile başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah 10 milyonları da görmeyi Allah bize nasip etsin" dedi.

'BİR MİLYONUNCU YOLCUMUZU KARŞILIYORUZ'

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 1 milyonuncu yolcuya sürpriz yaptıklarını belirterek, "Bugün keyifli bir gün, 3-4 ay evvel ilk defa vali olarak havalimanına geldiğimizde havalimanı mülki amirimize yolcu sayımız kaç dediğimizde, 'Bu sene 1 milyon bulacağız demişti.' O zaman '1 milyonuncu yolcuyu törenle karşılayalım' dedik. İlk takvim yılında 1 milyonuncu yolcuyu bugün 22 Aralık´ta misafir ediyoruz. Bugün buradayız, 1 Ocak´tan itibaren havalimanını kullanan bir milyonuncu yolcumuzu karşılıyoruz. O aslında ailesine sürpriz yapmış ama ona da sürpriz oldu. Bize, habersiz geldim, sürpriz yaptım ama ben sürprize muhatap oldum dedi. Bu yolcu sayısı havalimanı için çok güzel bir rakamdır" diye konuştu.

'HAVALİMANIMIZIN BÖLGEMİZE KATKISI ÇOK BÜYÜKTÜR'

Artvin Valisi Cengiz Ünsal da "Bugün Artvin'imiz ve Rize'miz için büyük bir gün. Biraz evvel Rize Valimizle beraber bir milyonuncu yolcu olan Emine Ataman ablamızı karşıladık. İnşallah bu sayı katlanarak devam edecek. Rize- Artvin Havalimanı'nın yapımı çok önemlidir. Ekonomik değer olmasının yanında ayrıca Türk mühendislik çalışmalarının kıymetli bir örneğidir. Havalimanımızın bölgemize katkısı çok büyüktür. Nice milyonların katlanmasını diliyorum" dedi.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Ailesine sürpriz yapmak için memleketi Rize´ye geldiği yolculukta bir milyonuncu yolcu seçilen Emine Ataman ise "Annem- babam yaşlı. Kız kardeşim de hastalanmış. Onu merak ettim. Biz 10 kardeşiz ve hiçbirine geldiğimi demedim. Bu sabah aradılar ama geleceğimi haber vermedim. Bunlar bana da sürpriz oldu, benim yapacağım sürpriz de gitti. Trabzon olsa gelemezdik ama buradan iniyorum 20 dakikaya Hemşin´e çıkıyorum. Benim geldiğimi bir eşim ve çocuklarım biliyor. Heyecanlandım, o an bayılacağımı zannettim. Çok mutlu oldum. Rize- Artvin Havalimanı ulaşımı çok kolaylaştırdı" ifadelerini kullandı.