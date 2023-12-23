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        Ayder'de 'yılbaşı' hareketsizliği; rezervasyonlarda sert düşüş

        RİZE'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'ndaki otellerde, yılbaşı rezervasyonları, bir önceki yıla göre yüzde 42,85 geriledi. Bu yıl hafta sonuna denk gelmesine ve 3 günlük tatil fırsatı sunmasına rağmen hareketsiz bir yeni yıla hazırlanan Ayder'deki otellerde, geçen yıl toplam 4 bin yatak kapasitesinin 3 bin 500'ü dolarken, yaklaşan yılbaşında ise bu rakam 2 binde kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:05
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        Ayder'de 'yılbaşı' hareketsizliği; rezervasyonlarda sert düşüş
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        RİZE'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'ndaki otellerde, yılbaşı rezervasyonları, bir önceki yıla göre yüzde 42,85 geriledi. Bu yıl hafta sonuna denk gelmesine ve 3 günlük tatil fırsatı sunmasına rağmen hareketsiz bir yeni yıla hazırlanan Ayder'deki otellerde, geçen yıl toplam 4 bin yatak kapasitesinin 3 bin 500'ü dolarken, yaklaşan yılbaşında ise bu rakam 2 binde kaldı.

        Doğu Karadeniz'de yeni yıla doğada girmek isteyenlerin tercih ettiği adreslerden olan Ayder Yaylası, 2024'ü sakin karşılayacak. Bayram tatillerinin yanı sıra özellikle yaz sezonda yerli ve yabancı tatilcilerin akınına uğrayan turizm merkezi Ayder'deki otellerde, yaklaşan yılbaşında rezervasyonlar, bir önceki yıla göre yüzde 42,85 geriledi. Bu yıl hafta sonuna denk gelip, 3 günlük tatil fırsatı sunmasına rağmen hareketsiz bir yeni yıla hazırlanan Ayder'deki otellerde, geçen yıl toplam 4 bin yatak kapasitesinin 3 bin 500'ü dolarken, bu yıl bu rakam 2 binde kaldı. Son yıllarda Körfez ülkelerinden gelen turistlerin ilgi odağı olan turizm merkezinde oteller, mevcut kapasitelerinin yüzde 50'sini ancak doldurabildi.

        'YÜZDE 90'A VARAN DOLULUK YAKALANMIŞTI'

        Bölgede 20 yıldır otel işletmeciliği yapan Köksal Güngör, "Geçen yıl yılbaşında tek günlük tatil olmasına rağmen otellerde yüzde 90 oranlarına varan bir doluluk yakalandı. Fakat şu anda birçok arkadaşımızla yaptığımız görüşmelerde bu sayının yarısı bile olmayacağına dair öngörüleri var. Ön rezervasyonlarda maksimum yüzde 50 seviyelerine çıkabildiklerini hakkında görüşleri var. Geçen yılki rakamlarda toplam odasının 4 bin olduğu Ayder Yaylası'nda 3 bin ile 3 bin 500 civarında doluluk oranları vardı. Şu anda ise 2 bin civarında bir doluluk oranı var. Şu an yaklaşık olarak hesaplama yapıldığı zaman yüzde 42,85'lik bir rezervasyon kaybı söz konusu" dedi.

        'DOLULUK ORANI YARI YARIYA'

        Tatilcilerin eğlenmek için Gürcistan'ı tercih ettiğini dile getiren turizmci Recep Ali Avcı, "Doluluk oranı şu anda yarı yarıya, tabii bu bizi oldukça üzüyor. Yılbaşı programları genelde eğlence üzerine düzenlendiği için insanlar ona göre rezervasyonlarını yapıyorlar. Ayder'de yatak kapasitesi 4 bin civarında geçen yılbaşında 3 bin ile 3 bin 500 yatak kapasitesi doluydu. Bu yılbaşı programında geçen yıla baktığımızda ciddi bir düşüş söz konusu. Yanı başımızda bir savaş yaşanıyor. Din kardeşlerimiz ve çocuklar katlediliyor. Bu yüzden bütün işletmeler bu yılbaşı eğlencelerinden vazgeçmiş durumda. Bu durum da sektöre yansıyor. Vatandaşlar daha çok yurt dışını tercih ediyor" diye konuştu.

        Turizmci Temel Kaba da "Ayder hiç bu kadar boş kalmıyordu. Rezervasyon çok az. Yeni yılda Ayder boş kaldı, normalde bu otellerin çoğunun dolu olması lazımdı" ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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