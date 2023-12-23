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        Rize'de fırtına; sac uçtu, ağaç taksinin üzerine devrildi

        RİZE'nin Pazar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle binanın çatısından sökülen sac parçası yola savuruldu. Ardeşen ilçesinde de kök kısmından sökülen ağaç, park halindeki taksinin üzerine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:59 Güncelleme: 23.12.2023 - 18:00
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        Rize'de fırtına; sac uçtu, ağaç taksinin üzerine devrildi
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        RİZE'nin Pazar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle binanın çatısından sökülen sac parçası yola savuruldu. Ardeşen ilçesinde de kök kısmından sökülen ağaç, park halindeki taksinin üzerine devrildi.

        Akşam saatlerinde etkili olan fırtına, kentte olumsuzluklara neden oldu. Pazar ilçesinde, fırtına nedeniyle bir binanın çatısındaki sac parçası yerinden sökülüp, savrulduğu caddede refüje düştü. O anda yoldan geçen kimsenin olmaması, olası kazayı önledi. Fırtınanın etkili olduğu Ardeşen ilçesinde de kök kısmından kopan ağaç, park halindeki taksinin üzerine devrildi. Yol tek yönlü trafiğe kapatılırken, takside hasar oluştu. Ekiplerin temizlik çalışması sonrası kesilen ağacın kaldırıldığı yol, yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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