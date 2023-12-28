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        Selin vurduğu Çayeli'nde taşkına neden olan köprülere yıkım kararı

        RİZE'de, 3 yıl önce meydana gelen selde, dal ve odunlarla kum ve çakıl gibi rüsubatın, ayaklarında tıkanıklık oluşturup taşkına yol açtığı belirlenen 2 köprü için yıkım kararı alındı. İlçe belediyesinin kararıyla, 50 yıl önce Şairler Deresi üzerine inşa edilen beton köprülerin yıkımına başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 09:59 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:00
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        Selin vurduğu Çayeli'nde taşkına neden olan köprülere yıkım kararı
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        RİZE'de, 3 yıl önce meydana gelen selde, dal ve odunlarla kum ve çakıl gibi rüsubatın, ayaklarında tıkanıklık oluşturup taşkına yol açtığı belirlenen 2 köprü için yıkım kararı alındı. İlçe belediyesinin kararıyla, 50 yıl önce Şairler Deresi üzerine inşa edilen beton köprülerin yıkımına başlandı.

        Çayeli ilçesinde, 13 Temmuz 2020'de etkili olan sağanak, sel, taşkın ve heyelanlara neden oldu. İlçeden geçen Şairler Deresi'nin taşmasıyla çok sayıda bina ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, park halindeki otomobiller selde sürüklendi. Binalarda mahsur kalanlar, yüksek katlara çıkıp yardım bekledi. İlçede çok sayıda köy yolu da heyelanla ulaşıma kapandı. İlçe merkezinde sokak, cadde ve yolların göle döndüğü afette; 6'sı çocuk 36 kişi, mahsur kaldıkları yerlerden AFAD ve AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı. Selde, dal ve odunların yanı sıra kum, çakıl gibi rüsubatın ayaklarında tıkanıklık oluşturup, taşkına yol açtığı tespit edilen 2 köprü için ilçe belediyesi tarafından yıkım kararı alındı. Karar kapsamında, iş makineleriyle, 50 yıl önce Şairler Deresi üzerine inşa edilen 6 metre genişliğinde, 50 metre uzunluğunda, 5 metre yüksekliğindeki beton köprülerin yıkımına başlandı. Ulaşımın alternatif güzergahlardan sağlandığı ilçede yenilenecek köprülerle, olası taşkın ve sellerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

        '50 YIL ÖNCENİN HESAPLARIYLA YAPILMIŞ'

        Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, çalışmalara ilişkin, "2020'de ilçemizde büyük çaplı bir sel felaketi yaşandı. Çevrede birçok vatandaşın malzemesi dereye kapıldı. Vatandaşın araçları ve evleri dereye gitti. Köprüler o zaman eski teknikle suyun akışı hesaplanmadan yapılmış. Bu nedenle köprü ayakları malzeme biriktiriyor. Bu köprünün adeta bir ayağı tıkalıdır. Bunun acısını, 2020'de yaşadığımız büyük afette gördük. Bunlar 50 yıl öncesi hesaplarıyla yapılmış işler. Tedbiri şimdiden alıyoruz. Yıkımlar başladı. Kısa sürede köprüler yenilip, derede ıslah edilecektir. Öngörümüz, en geç haziran ayında bu köprünün her iki tarafının hizmete girmesidir" dedi.

        'YENİDEN YAPILMASI İYİ OLDU'

        İlçede yaşayan Muharrem Kesici, "Burası sel ve heyelanlarda kapanıyor. Köprü, ağaçların derenin ağzını tıkamasıyla taşkına neden oluyordu. Şimdi köprüyü yıkıp yeniden yapacaklar. Dere taşması sonrası burada camileri bile su basmıştı. Belki de bu köprünün betonu bitmiş, tarihi geçmiştir. Yeniden yapılması çok daha iyi oldu" diye konuştu.

        'YENİ KÖPRÜMÜZ MODERN OLACAKTIR'

        Mehmet Öztürk de "Selde ağaç geldiği zaman köprüyü tıkıyordu. Bir an evvel bu önlemin alınması lazımdı. Her büyük afette sıkıntılar yaşıyoruz. Yeni köprüye inşallah kısa zamanda kavuşuruz. Bu yeni köprümüz iyi ve modern bir köprü olacak" ifadelerini kullandı. 

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