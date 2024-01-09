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        Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının ardından

         Süper Lig´de ertelenen 16´ncı hafta maçında Çaykur Rizespor konuk ettiği Beşiktaş´a 4-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 23:39 Güncelleme: 09.01.2024 - 23:40
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        Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçının ardından
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         Süper Lig´de ertelenen 16´ncı hafta maçında Çaykur Rizespor konuk ettiği Beşiktaş´a 4-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu.

        İLHAN PALUT: BUGÜN OYUNUMUZ TATMİN EDİCİ DEĞİLDİ

        Karşılama sonrası maçı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Biz daha önce Beşiktaş´ın tam aksine iyi bir periyot yakalamış olsak da sahada çok iyi olmamız gerektiğini konuşmuştuk. Böyle takımların bir yerde reaksiyon göstereceğini biliyorduk. Maçı, 'Top bizde ve rakipte olduğu zamanlar' diye 2'ye ayırmak istiyorum. Top bizde iken rakibin 3´üncü bölgesinde çok adamla var olabildik ama ceza sahası ve çevresinde gerekli güçlü kalışı başaramadık. Elimize fırsatlar geçti ama değerlendiremedik. Defansif olarak Beşiktaşlı oyuncuların aksiyonuna karşılık vermekte başarısız olduk; bu başarısızlık da skora yansıdı. Maçın kırılma anı için bir gole ihtiyacımız vardı; oyunumuz tatmin edici değildi. Bugün defansif manada çıkaracağımız birçok ders var. Bunları halledip, önümüzdeki Adana Demirspor maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

        SERDAR TOPRAKTEPE: BİZİM İÇİN RAHAT BİR MAÇ OLDU

        Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ise şunları kaydetti:

        "Oyuna iyi başladık. Arkadaşlarımıza maça baskılı başlamalarını söylemiştik. Önde baskılı oynayıp, golü bulduk. Erkenden golü bulmamız takımımıza güven verdi. Maç öncesi söylemiştim sakatlıklar Beşiktaş´ın bu sene çok büyük bir sorunuydu. Beşiktaş forması giyen bütün futbolcular değerlidir. Maç içinde ağırlığımızı koyarsak kazanabileceğimizi söylemiştim, böyle oldu. Tüm takımı tebrik ediyorum. Maçta goller sırasıyla gelince bizim için rahat bir maç oldu."

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -İlhan Palut'un açıklamaları

        -Serdar Topraktepe'nin açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE

        2024-01-09 23:39:31

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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