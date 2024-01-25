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        Sosyal medya için video çekerken yandı; paspaslı müdahale kamerada

        RİZE´de çalıştığı oto kuaföründe sosyal medya uygulaması TikTok´ta paylaşmak için video çekmek isteyen Osman Nuri Özer (34), pantolonuna kolonya döküp çakmağı yakınca alevler içinde kaldı. Özer´i saran alevler, iş arkadaşlarının paspaslı müdahalesiyle söndürülürken, o anlar kameraya yansıdı. Özer, "Komedi videosu çekmek isterken yaşananlar bir anda kontrolümüzden çıktı. Kesinlikle bir daha asla böyle bir şeye kalkışmam" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 12:19 Güncelleme: 25.01.2024 - 12:25
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        Sosyal medya için video çekerken yandı; paspaslı müdahale kamerada
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        RİZE´de çalıştığı oto kuaföründe sosyal medya uygulaması TikTok´ta paylaşmak için video çekmek isteyen Osman Nuri Özer (34), pantolonuna kolonya döküp çakmağı yakınca alevler içinde kaldı. Özer´i saran alevler, iş arkadaşlarının paspaslı müdahalesiyle söndürülürken, o anlar kameraya yansıdı. Özer, "Komedi videosu çekmek isterken yaşananlar bir anda kontrolümüzden çıktı. Kesinlikle bir daha asla böyle bir şeye kalkışmam" dedi.

        Kentte sosyal medyada hesaplarından yayınladığı mizah videoları ile tanınan Osman Nuri Özer, çalıştığı oto kuaförü iş yerinde yeni içerik üretmek için alev videosu çekmek istedi. Özer, pantolonuna kolonya döküp çakmağı yakınca alevler içinde kaldı. Alevlerin kıyafetlerini ve sırtını sardığı Özer´in yardımına mesai arkadaşları koştu. İş yeri çalışanları yerden aldığı oto paspasıyla müdahale ederek alevleri söndürdü. Özer´in vücudunda küçük çapta yanıklar oluşurken, yaşanan o anlar cep telefonu ile iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

        `BİR ANDA HER ŞEY KONTROLÜMÜZ DIŞINA ÇIKTI´

        Yaşadıklarını anlatan Osman Nuri Özer, "Sosyal medyada komedi içerikleri üretiyorum. Komedi videosu çekmek istedik. Normalde hafif bir ateş yakıp, komedi videosu olacaktı. Olaylar bir anda kontrolümüz dışına çıktı. Tedbir ve önlem de almamıştık. Bir anda ciddi bir şekilde yanmaya başladım. Yandığımı ağrı hissedince anladım. Ondan sonra arkadaşları müdahale ederek beni söndürdüler. Kesinlikle bir daha asla böyle bir şeye kalkışmam, kimsede böyle bir şeye kalkışmasın. Ben kolonyanın bu kadar alevleneceğini tahmin etmemiştim" dedi.

        `MİZAH FARKLI BOYUTLARA GEÇTİ´

        İşletme sahibi Coşkun Kar da "Tamamen komedi, mizah amaçlı bir video çok farklı boyutlara geçti. İlk başta çok korktuk, endişe ettik. Ama sonrasında çok fazla güldük. Birden alev aldı. Bizde böyle bir şey beklemiyorduk. Sonrasında yoğurt sürdük" diye konuştu.

        Arkadaşının üzerindeki alevlere paspasla müdahale eden Ramazan Akarsu ise "O an komple yanacak hissettim, ben de korktum. Bir an `ne yapacağız´ diye tereddüt ettik. Yerden paspası görüp onula söndürmeye çalıştım" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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