Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 1-0

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Çimen

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan - Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey (Dk. 90+3 Halil), Olawoyin, Benhur (Dk. 85 Mithat), Varesanovic (Dk. 90+3 Anıl Yaşar), Zeqiri (Dk. 72 Minchev), Gaich

TRABZONSPOR: Uğurcan - Hüseyin (Dk. 23 Mehmet Can), Rayyan Baniya, Benkovic (Dk. 82 Fernandez), Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis

GOL: Dk. 78 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Varesanovic, Eray, Emirhan (Çaykur Rizespor) - Benkovic (Trabzonsor)

Süper Lig´in 22'nci haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

5´inci dakikada Trabzonsporlu oyuncu Fountas'ın sol kanattan ceza sahası içerisine ortasında, Enis Destan'ın göğsü ile indirip yerden vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.

19´uncu dakikada Benhur´un sol kanattan sürükleyip, havadan ceza sahası içerisinde gönderdiği top savunmaya çarpıp Gaich´in önünde kaldı. Gaich´in, ayak içi vuruşunda top dışarı çıktı.

24´üncü dakikada Çaykur Rizespor´da Varesanovic´in derinlemesine pasında ceza sahasında topla buluşan Zeqiri´nin şutunu kaleci Uğurcan oyun alına çeldi. Kaleciden dönen topu sağ kanatta kontrol eden Benhur´un ortasında topla buluşan Hojer´in şutunu kaleci Uğurcan yumruklarıyla yeniden kurtarmayı başardı. Oyun alanına geri dönen topu Trabzonspor savunması kontrol etti.

41´inci dakikada Çaykur Rizesporlu Shelvey´in kendi yarı sahasından havadan rakip sahasına sol kanata doğru gönderdiği topla buluşan Zeqiri´nin, ayak içi kaleye gönderdiği şutunda top kalenin sağından az farkla dışarı çıktı.

45+2'inci dakikada Shelvey´in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Emirhan Topçu´nun kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Hakem Ümit Öztürk, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

51´inci dakikada Çaykur Rizespor´da Shelvey´in havadan gönderdiği topa kafa ile vuran Emirhan´ın pasında gelişine ayak içi vuran Olawoyin´in şutunu kaleci Uğurcan dışarı çeldi.

52´nci dakikada Trabzonspor´da sol kanattan topla buluşan Visca´nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fountas´ın, sağına çekip ayak içi kaleye gönderdiği şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

78´inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Gaich´in sol kanattan havadan gönderdiği uzun pasında, topla buluşan Varesanovıc´in ceza sahası içerisine kadar sürükleyip, kaleye gönderdiği sert şutta top ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşma Çaykur Rizespor´un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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