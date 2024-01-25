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        Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının ardından

        Süper Lig´in 22´nci haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Trabzonspor´u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 23:49 Güncelleme: 25.01.2024 - 23:50
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        Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçının ardından
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        Süper Lig´in 22´nci haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Trabzonspor´u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

        Çok yoğun bir fikstürde bulunduklarını aktaran Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Üst üste çok fazla maç oynuyoruz ve bu da oyuncularda mental bozukluğa neden oluyor. Yine zor bir maçtı. Maçın içine girdiğimizde ilk 10´ar dakika sonra yavaş yavaş oyuna ısınan bir Rizespor vardı. Trabzonspor eksikti ama yine skora etki edebilecek oyunculara sahiplerdi. İyi bir savunma yapmamız, çok kompakt oynamamız, rakibi mümkün olduğunca önde karşılamamız gerekiyordu. Savunma kısmında başarılıydık. Rakibimize pozisyon vermedik. Top bizde iken hedefimiz coşkulu oyun oynamaktı. Birçok defa kendi 3´üncü bölgemize girdik. Sonuç olarak Varesanovic´in golüyle maçı kazandık. Maçın geneline baktığımız zaman ben Rizespor´un bir adım daha iyi futbol oynayıp pozisyona girdiğini gözlemledim. Bunun karşılığı olarak güzel bir galibiyet aldık oyuncularımı kutluyorum. Trabzonspor´a başarılar diliyorum" diye konuştu.

        "HERKES İÇİN BİR STANDART ARIYORUZ"

        Karşılaşmada hakem kararlarını değerlendiren Palut, "Biz de bir seminerlere gidip, hangi pozisyonun ne olduğunu biz de bilelim. Hangisi el, hangisi penaltı, hangisi ofsayt oyuncusu, hangisi aktif değil biz de bilelim. Yıllarımızı futbolla geçirmiş insanlar olarak, acaba ofsayt mı, faul mü, değil mi, bizde kararsız kaldık. Herkes için bir standart arıyoruz. Türk futbolunda hakemler doğru kararlar vermeyebilir, bunları tartışmıyorum. Sahada oyunu oynatma, sahada zaman çalmaya çalışan oyuncuyu tespit etme ve buna izin vermemesi gerekir. Biz de zaman zaman süreye oynuyoruz bunlara izin verilmemeli. Bu oyunu oynatmamız lazım. Biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Kararlar doğru yanlış olabilir bilmiyorum. Ama hep beraber şu oyunu hakemler oynatsın biz de oynayalım. Kim kazanırsa kazansın" ifadelerini kullandı.

        ABDULLAH AVCI: BÜTÜN TAKIMLARIN YAŞADIĞI BİR SÜRECİ YAŞIYORUZ

        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Rizespor'un bu sene ligin çıkış yapan takımı olduğunu belirterek "Oyunun birçok parçasını oynayabilen bir takım. Aynı zamanda da çözüm notları ile ilgili birçok çözüm noktaları var. Bugün oyununun bütününe girmeden değerlendirecek olursak her iki tarafın da 3´er 4´er pozisyona girdiği dengede, ortada giden bir oyunun atanın belki kazanacağı, belki beraberliğin daha ortada olabileceği bir sonuçta rakibimizin Rizespor attığı golle kazandı Skor olarak değerlendirecek olursak onları tebrik ediyoruz. Bu sene iyi bir çıkış yaptılar, devam ediyorlar. Zaman içinde süreç bakalım nasıl gidecek. Trabzonspor adına baktığımızda son iki haftadır kaybediyoruz, biri içeride Galatasaray, bugün Rizespor. Trabzonspor tarihi lig kupalarıyla, şampiyonluk kupalarıyla, Süper Kupa'larla Türkiye Kupa'larıyla doludur. Onun için Trabzonspor tarihindeki bu kupalara erişmek kolay değildir. Onun için inişler çıkışlar futbolda her takımın olduğu gibi Trabzonspor için de olacaktır. Bugün 2 tane oyuncu değişikliği yapabildim. Bunların bir tanesi sakatlıktan kaynaklandı. Hüseyin´e geçmiş olsun diyoruz. Futbolda mücbir sakatlıklardan birisini yaşadı. Aşil tendomunun koptuğu bilgisi var. Şunu da bilin, taraftar, biz kulübeler, sağlık ekipleri içerdeki oyuncular sakatlandığı zaman buna inanın. Yani 20´nci dakika oyuncu sakat numarası da yapmaz, onun için çok üzüntülüyüm" diye konuştu.

        "TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

        Geçiş dönemlerinin sancılı olduğunu kaydeden Avcı, şöyle konuştu:

        "Maç kazanılır kaybedilir, kupalar da kazanılır kaybedilir ama sporcu sağlığı bu anlamda son derece önemlidir. Bu konuyla ilgili son derece üzgünüz. Onun dışında biz genel olarak bütün takımların zaman zaman yaşadığı bir süreci yaşıyoruz şu an itibariyle. Geçiş dönemi sancılı olur, biz bu geçiş dönemini biraz bu anlamda sancılı yaşıyoruz. Ona rağmen ben sahadaki oyuncuların bugün oyunun içinde olduklarını sonuna kadar kazanmak için uğraştıklarını ama ufak bir detay futbol anlar oyunudur. Bu detayla da kaybettiğimizi görüyoruz. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz bir an evvel yarından itibaren en iyi şekilde pazartesi gününe hazırlanmaya çalışacağız. Taraftarlarımızın bize vereceği desteğe son derece ihtiyacımız var." 

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -İlhan Palut'un açıklamaları

        -Abdullah Avcı'nın açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Rize / Merkez - Mehmet Can PEÇE - Nurgül GÜNAYDIN

        2024-01-25 23:49:01

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