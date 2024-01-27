Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Tartıştığı kuzenini otomobilde tabanca ile vurarak öldürdü

        RİZE´nin Pazar ilçesinde Şeref Kördal'ı (41) otomobil içerisinde tartıştığı kuzeni O. S. (38) tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 20:15 Güncelleme: 27.01.2024 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartıştığı kuzenini otomobilde tabanca ile vurarak öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE´nin Pazar ilçesinde Şeref Kördal'ı (41) otomobil içerisinde tartıştığı kuzeni O. S. (38) tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

        Olay dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre O.S., park halindeki otomobilde teyzesinin oğlu Şeref Kördal ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.S., belinden çıkardığı tabanca ile Şeref Kördal´a ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kördal´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şeref Kördal´ın cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgi soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        Mehmetçik kar kış dinlemiyor
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        İzmir Şehir Hastanesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirlilere mesaj
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Tuchel'den Sacha Boey açıklaması!
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem İstanbul'a hem Ankara'ya yakın... Buzla kaplandı!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Ayder´de horonlu kar festivali
        Ayder´de horonlu kar festivali
        Rize'de "16. Ayder Kar Festivali" başladı
        Rize'de "16. Ayder Kar Festivali" başladı
        Rize'de sağlık çalışanlarından Filistin için "sessiz yürüyüş"
        Rize'de sağlık çalışanlarından Filistin için "sessiz yürüyüş"
        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
        Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
        Amerikalılar ve İngilizler çayı tartıştı, Türkler demledi
        Amerikalılar ve İngilizler çayı tartıştı, Türkler demledi
        90 yaşında, 35 yıldır evine 75 metre yüksekten geçen ilkel teleferik ile ul...
        90 yaşında, 35 yıldır evine 75 metre yüksekten geçen ilkel teleferik ile ul...