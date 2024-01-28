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        Tartıştığı kuzenini öldürüp, susma hakkını kullanan şüpheli tutuklandı

        RİZE'ninPazar ilçesinde tartıştığı kuzeni Şeref Kördal'ı (41) tabanca ile öldüren Oğuz Sever (38), tutuklandı. Sever'in savcılık sorgusunda 'susma hakkı'nı kullandığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 16:58 Güncelleme: 28.01.2024 - 17:00
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        Tartıştığı kuzenini öldürüp, susma hakkını kullanan şüpheli tutuklandı
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        RİZE'ninPazar ilçesinde tartıştığı kuzeni Şeref Kördal'ı (41) tabanca ile öldüren Oğuz Sever (38), tutuklandı. Sever'in savcılık sorgusunda 'susma hakkı'nı kullandığı öğrenildi.

        Olay, önceki gün ilçeye bağlı Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Oğuz Sever, park halindeki otomobilde teyzesinin oğlu Şeref Kördal ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sever, belinden çıkardığı tabanca ile Kördal'a ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Kördal hayatını kaybetti. Şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, 2 çocuk babası Kördal'ın cenazesi, öğle vakti Çayeli ilçesi Merkez Camisi'de kılınan namaz sonrası toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sever, 'kasten öldürme' suçundan tutulanırken, savcılık sorgusunda 'susma hakkı'nı kullandığı belirtildi.

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