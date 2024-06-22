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        Sahte bal satışına suç duyurusu

        RİZE'de Anzer Yaylası'nda dünyaca ünlü Anzer balı üreticileri bir araya gelip, 'Anzer balı' adı altında sahte ürün satanlara tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 13:06 Güncelleme: 22.06.2024 - 13:10
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        Sahte bal satışına suç duyurusu
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        RİZE'de Anzer Yaylası'nda dünyaca ünlü Anzer balı üreticileri bir araya gelip, ‘Anzer balı’ adı altında sahte ürün satanlara tepki gösterdi. Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe, sahte bal satışına yönelik suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Soruşturma titizlikle devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde suçlular tespit edilip adalet önüne çıkarılacaktır” dedi.

        İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda üretilen ve 2021’de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alan Anzer balı üreten üreticiler, sahte ve kaçak bal ile mücadeleye dikkati çekmek için yaylada bir araya geldi. Ellerinde ‘Sahte bal ile savaşa evet’, ‘Emeğimizi kimseye yedirmeyiz’, ‘Sahte Anzer balına hayır’ yazılı dövizler taşıyan yaklaşık 200 kişilik grup, ‘Sahte bal satanlar, insan sağlığını yok sayanlar, cezalandırılsın’ pankartı taşıyıp tepkilerini ifade etti.

        Grupta yer alan Rize Barosu Başkanı Ümit Peçe, şikayet dilekçesi verip, balda sahtecilik yapanlarla ilgili hukuki süreci başlattıklarını söyleyerek, “Anzer balı için, Anzer balının geleceği için, Anzer balını koruyup, kollamak için buradayız. Sahip çıkmaya kararlıyız. Biliyorsunuz Anzer balı ismini bu yöreden alan coğrafi işaretli bir baldır. Ama maalesef çok az üretilmesine karşın ülkemiz genelinde çok fazla yaygın bir şekilde satışı yapılmaktadır. Birçok farklı yerden satışlar olmaktadır. Biz bu kaçak satışın, sahte balın, sahte pazarlamanın önüne geçmek için bugün itibarıyla toplandık. Bir karar verdik. Artık bu saatten sonra sahte bala ve sahtekarlara müsaade etmeyeceğiz. Bir nihai çözüme adli soruşturmayla ulaşılabileceğini düşündük. Bunun neticesinde Türkiye'nin neresinde olursa olsun kaçak bal satışı yapanlarla ilgili tespitlerimizi yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bununla ilgili Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçemizi verdik ve bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma titizlikle devam etmektedir. Biz de soruşturmanın akıbetini titizlikle takip ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde suçlular tespit edilecek ve adalet önüne çıkarılacaktır” diye konuştu.

        ‘SAHTEKARLAR TÜRKİYE'DE BİR RANT KAPISI OLUŞTURMUŞ’

        Ballıköy muhtarı Remzi Güzel de mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini dile getirerek, hukuki sürece 8 kooperatifin dahil olduğunu belirtti. Piyasada sahte Anzer balı bırakmamaya kararlı olduklarını kaydeden Güzel, “Mücadelemiz başlamıştır. Balımız özüne dönene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Sahtekarlar Türkiye'de bir rant kapısı oluşturmuş. Balımızı yok etmelerine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

        ‘TÜKETİCİ KANDIRILIYOR’

        Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz ise sahte Anzer balları ile tüketicinin kandırıldığına dikkati çekerek, “Gerçek Anzer balında coğrafi işaret logosu olmak zorundadır. Maalesef kanuni bir boşluk var. Birçok ilimizde hatta yurt dışında bile Anzer menşeli olmayan ballar maalesef ‘Anzer balı’ diye satılıyor; tüketici kandırılıyor. Lütfen hakiki ve gerçek Anzer balı alınmak isteniyorsa coğrafi işaretli ürün alınmalıdır. Bunların dışında piyasa satılan, kooperatif adı altında bile olsa coğrafi işaretli olmayan ürün alınmamalıdır” diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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