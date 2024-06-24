Ayder'de trafik sorununu 'çevreci otopark' çözdü

RİZE'de dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda başlatılan kentsel dönüşüm kapsamında 6 blok halinde 9'ar ve 11'er katlı 71 bin metrekare alan üzerine projelendirilen toplam 1650 araçlık otopark inşaatı hizmete açıldı. Dağ yamacına yapılan çevreci otopark sayesinde bayram tatili süresince ziyaretçiler park sorunu yaşamadı.

Çamlıhemşin ilçesinde ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından başlatılan kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar tamamlandı. Altyapı çalışmaları sonrası özellikle yaylada yaz döneminde yaşanan trafik sorununa çözüm için katlı otopark projesi hazırlandı. 6 blok halinde 9'ar ve 11'er katlı inşa edilen toplam 1650 araç kapasiteli otopark inşaatı 4 yıl süren çalışmanın ardından tamamlanıp hizmete girdi. Yayla girişinde dağ yamacına yapılan ve üzeri çimle kaplanan otoparkın hizmete girmesiyle yaylaya ulaşanlar, araçlarını bıraktıktan sonra üstteki seyir terasına çıkacak, trambüslerle yayla merkezine ulaşıyor. Çevreci otopark sayesinde özellikle bayram tatillerinde Ayder'de uzun araç kuyrukları görülmezken, ziyaretçiler park sorunu da yaşamıyor.

'DÜNYACA ÜNLÜ BİR OTOPARKIMIZ VAR'

Ayder Yaylası'nda turizmci Mustafa Kemal Şahin, otoparkın çevre dostu olduğunu söyleyerek, "Otopark Ayder'e bir zarar vermez. Kullanmasını bilirsek çok güzel olur. Çünkü bir yerden başlamamız lazım. Kötü olması imkansız. Sonuçta dünyaca ünlü bir otoparkımız var. Buna 'kötü oldu' diyemeyiz. Devletimiz yapmış, Allah razı olsun. Otoparkımız güzel, çevre dostu. Bu yatırım bizler için büyük bir nimet" dedi.

AYDER'İN GÖRÜNÜMÜNE ETKİ ETMEDİ

Turizm işletmecisi Tolga Sarı, "Otoparkta emeği geçen tüm yetkililere kendim ve işletmem adına çok teşekkür ediyorum. Bu kendi yöremizi ve yaylamızı korumak ve daha da ileriye taşımak adına yapılmış çok iyi bir yatırımdır. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Sistem yeni, otopark yeni faaliyete geçti. Zamanla sistem oturacaktır. Otoparkın bütün esnaf arkadaşlarımıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Ayder'deki trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltmaya yönelik bir çalışmadır. Otoparkımız Ayder'in görünüşüne eksi bir durum oluşturmadı” diye konuştu.