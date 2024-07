Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'li belediyeler SGK'ya borçluluk noktasında zirveyi kimseye bırakmıyor (2)

STKBULUŞMASINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninin ardından, Rize Valiliğini ziyaret etti. Ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde (RTEÜ) Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan Rize Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'na katıldı. Burada sivil toplum temsilcilerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin yakın çevresinde yaşanan olayları sizde takip ediyorsunuz. Millet olarak neredeyse her gün bölgemizde patlak veren yeni bir krizle uyanıyoruz. Rusya ve Ukrayna bizim Karadeniz’den iki komşumuz. Bu iki komşumuz arasındaki savaş maalesef 2.5 yıldır devam ediyor. Binlerce on binlerce insan öldü. Şehirler yıkıldı, çocuklar yetim kaldı. Batılı savaş baronları dışında, bu kan deryasından kazançlı çıkan olmadı. Halen ateşe benzin döküyorlar. Yangını körüklemek için ellerinden geleni ardlarına koymuyorlar. Biz ise barışın ve istikrarın tesisi için çalışıyoruz. İlk günden itibaren hep bunu yaptık. Bunun için mücadele ettik. İki komşumuz arasında hakkaniyetli davranarak, dengeli politika izleyerek bu ateşin Karadeniz’e sirayet etmesine engel olduk. Çatışmalar başladığında bizi eleştirenler bize laf edenler, şimdi bize hak veriyor. Hakkımızı teslim ediyorlar" dedi.

'İNSANLIK ADINA BİZ UTANDIK'

Amerikan Temsilciler Meclisi'nde yaşananları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı durum Gazze’de soykırıma uğrayan kardeşlerimiz içinde geçerlidir. 7 Ekim’den beri Türkiye zulme karşı duyarak insanlığın vicdanı oldu. Kimseden çekinmeden, kimseden lafımızı esirgemeden, kimin ne dediğine bakmadan Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz için harekete geçtik. İnsani yardımlarda miktar bakımından Gazze’ye en fazla yardım malzemesi gönderen ülkeyiz. İştirak ettiğimiz bütün uluslararası toplantılarda İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamları gündeme getirdik. Batı dünyası bu süreçte gerçekten çok kötü bir sınav verdi. Savunduklarını iddia ettikleri değerleri çiğneme pahasına İsrail’in yanında yer aldılar. Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi’ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık. Yemek kuyruğunda bekleyen insanları, çadırlarında uyurken vurulan çocukları, hastane küvözlerine öldürülen bebekleri düşündükçe gerçekten büyük bir mahcubiyet yaşadık. Mehmet Akif’in, ‘medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar’ ifadesinde anlamını bulan o değişmez hakikate bir kez daha şahit olduk. Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, çok daha ileri gidip, yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak, Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır. Ülkemden bazı siyasi partiler diyorlar ki; Şu anda hükümet Filistin Başkanı’nı, Türkiye’ye davet etsin ve parlamentoda konuşsun. Yahu size bunu davet etmediğimizi kim söylüyor? Davet ettiğimiz halde gelmeyen Abbas kusura bakmasın, önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi? Gelir veya gelmez. Ama biz Filistin halkının, Filistinli kardeşlerimiz adına söylenmesi gerekenleri, her yerde, her toplantıda dile getiriyoruz. Kalbinde zerre kadar insanlık olan vücudunda taş yerine kalp taşıyan hiç kimse böyle bir vicdansızlığı meşrulaştıramaz. Horlatılmak istenen haçlı zihniyeti tam olarak işte budur. Bir tarafta temsilciler meclisinde o Hitler müsveddesi gibi olanın konuşmasını alkışlayanlar var. Ama diğer tarafta da bakıyorsunuz orada da yine binlerce insan bunları lanetliyor. 40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe kendi geleceğimiz içinde endişeleniyoruz. Bugün Gazze’yi yerle yeksan edenlerin o kirli gözlerini Anadolu’ya dikmeyeceklerini kim garanti edebilir? Bugün Gazze’deki katliama ses çıkarmayanların aynısı başka ülkelerin başına geldiğinde tepki verebileceğini kim iddia edebilir. Bunun için her fırsatta Türkiye güçlü olmak, caydırıcı olmak, her alanda kendi kendine yeter konumda olmak zorundadır diyoruz. Ekonomide savunmada, siyasete, turizmde, güvenlikte, tarımda ve diğer alanda tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için koşturuyoruz. Verdiğimiz mücadelenin tek bir gayesi vardır. Geçmişte muhtaç olmanın acısının çok çekmiş, bunun bedelini ödemiş ülkemizi bir daha aynı tercihle karşı karşıya bırakmak istemiyoruz" diye konuştu.