Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'li belediyeler SGK'ya borçluluk noktasında zirveyi kimseye bırakmıyor (2)

STKBULUŞMASINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninin ardından, Rize Valiliğini ziyaret etti. Ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde (RTEÜ) Geliştirme Vakfı Kurucular Kurulu Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan Rize Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'na katıldı. Burada sivil toplum temsilcilerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin yakın çevresinde yaşanan olayları sizde takip ediyorsunuz. Millet olarak neredeyse her gün bölgemizde patlak veren yeni bir krizle uyanıyoruz. Rusya ve Ukrayna bizim Karadeniz’den iki komşumuz. Bu iki komşumuz arasındaki savaş maalesef 2.5 yıldır devam ediyor. Binlerce on binlerce insan öldü. Şehirler yıkıldı, çocuklar yetim kaldı. Batılı savaş baronları dışında, bu kan deryasından kazançlı çıkan olmadı. Halen ateşe benzin döküyorlar. Yangını körüklemek için ellerinden geleni ardlarına koymuyorlar. Biz ise barışın ve istikrarın tesisi için çalışıyoruz. İlk günden itibaren hep bunu yaptık. Bunun için mücadele ettik. İki komşumuz arasında hakkaniyetli davranarak, dengeli politika izleyerek bu ateşin Karadeniz’e sirayet etmesine engel olduk. Çatışmalar başladığında bizi eleştirenler bize laf edenler, şimdi bize hak veriyor. Hakkımızı teslim ediyorlar" dedi.

'İNSANLIK ADINA BİZ UTANDIK' Amerikan Temsilciler Meclisi'nde yaşananları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı durum Gazze’de soykırıma uğrayan kardeşlerimiz içinde geçerlidir. 7 Ekim’den beri Türkiye zulme karşı duyarak insanlığın vicdanı oldu. Kimseden çekinmeden, kimseden lafımızı esirgemeden, kimin ne dediğine bakmadan Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimiz için harekete geçtik. İnsani yardımlarda miktar bakımından Gazze’ye en fazla yardım malzemesi gönderen ülkeyiz. İştirak ettiğimiz bütün uluslararası toplantılarda İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamları gündeme getirdik. Batı dünyası bu süreçte gerçekten çok kötü bir sınav verdi. Savunduklarını iddia ettikleri değerleri çiğneme pahasına İsrail’in yanında yer aldılar. Önceki gün Amerikan Temsilciler Meclisi’ndeki o rezil sahneleri hep beraber seyrettik. Açıkçası orada gördüklerimiz karşısında insanlık adına biz utandık. Yemek kuyruğunda bekleyen insanları, çadırlarında uyurken vurulan çocukları, hastane küvözlerine öldürülen bebekleri düşündükçe gerçekten büyük bir mahcubiyet yaşadık. Mehmet Akif’in, ‘medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar’ ifadesinde anlamını bulan o değişmez hakikate bir kez daha şahit olduk. Netanyahu gibi birine kırmızı halı sermek, çok daha ileri gidip, yalanlarını elleri şişinceye kadar alkışlamak, Amerika için büyük bir akıl tutulmasıdır. Ülkemden bazı siyasi partiler diyorlar ki; Şu anda hükümet Filistin Başkanı’nı, Türkiye’ye davet etsin ve parlamentoda konuşsun. Yahu size bunu davet etmediğimizi kim söylüyor? Davet ettiğimiz halde gelmeyen Abbas kusura bakmasın, önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım davet ettik ama gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi? Gelir veya gelmez. Ama biz Filistin halkının, Filistinli kardeşlerimiz adına söylenmesi gerekenleri, her yerde, her toplantıda dile getiriyoruz. Kalbinde zerre kadar insanlık olan vücudunda taş yerine kalp taşıyan hiç kimse böyle bir vicdansızlığı meşrulaştıramaz. Horlatılmak istenen haçlı zihniyeti tam olarak işte budur. Bir tarafta temsilciler meclisinde o Hitler müsveddesi gibi olanın konuşmasını alkışlayanlar var. Ama diğer tarafta da bakıyorsunuz orada da yine binlerce insan bunları lanetliyor. 40 bin masumun katilini alkışlayanları gördükçe kendi geleceğimiz içinde endişeleniyoruz. Bugün Gazze’yi yerle yeksan edenlerin o kirli gözlerini Anadolu’ya dikmeyeceklerini kim garanti edebilir? Bugün Gazze’deki katliama ses çıkarmayanların aynısı başka ülkelerin başına geldiğinde tepki verebileceğini kim iddia edebilir. Bunun için her fırsatta Türkiye güçlü olmak, caydırıcı olmak, her alanda kendi kendine yeter konumda olmak zorundadır diyoruz. Ekonomide savunmada, siyasete, turizmde, güvenlikte, tarımda ve diğer alanda tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşmak için koşturuyoruz. Verdiğimiz mücadelenin tek bir gayesi vardır. Geçmişte muhtaç olmanın acısının çok çekmiş, bunun bedelini ödemiş ülkemizi bir daha aynı tercihle karşı karşıya bırakmak istemiyoruz" diye konuştu.

‘YARININ TÜRKİYE’Sİ BUGÜNDEN FERSAH FERSAH İLERİDE OLACAK’ Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle tamamladı; “Son 22 yılda bu iddiamızı hayata geçirmek için çok çalıştık. Maruz kaldığımız onca ihanete sabotaj ve saldırıya rağmen hamdolsun her alanda önemli başarılara imza attık. Ekonomide yılda yüzde 5,5 oradan büyüme kaydettik. Milli gelirimizi 238 milyar dolardan 1,1 trilyon doların üzerine taşıdık. Satın alma paritesine göre ülkemizi dünyada 11’inci sıraya çıkardık. İhracatımızı 35 milyar dolardan aldık. Yaklaşık 256 milyar dolara yükselttik. Turist sayısını 10 milyondan yaklaşık 57 milyona, turizm gelirlerimizi 54,3 milyar dolara çıkararak büyük bir başarıya imza attık. Savunma sanayimizde göreve geldiğimizde yüzde 80’leri bulan dışa bağımlılığımız bugün tersini döndü, yüzde 20 seviyelerine indi. Artık birçok ihtiyacımızı kendimiz karşılıyor. Hatta yıllık 5,5 milyar dolardan fazla savunma ürünü ihracatı gerçekleştiriyoruz. Terörle mücadele konusunda hamdolsun çok iyi bir yerdeyiz. Terör örgütlerinin mevcudiyetlerini sınırlarımız içerisinde önemli ölçüde bitirdik. Sınırlarımız dışında da teröristlere nefes aldırmıyoruz. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit harekatıyla bölücü örgütü sınırlarımızda epeyce uzaklaştırdık. Suriye'deki operasyonlarımızla zaten aynısını daha önce başarmıştık. Suriye sahasındaki güvenlik kuşağımızın eksik kalan yerlerini vakti saati geldiğinde inşallah tamamlayacağız. Evlatlarımıza terör tehdidinin olmadığı bir ülke teslim etmekte kararlıyız. Tabii tüm bunları söylerken özellikle ekonomide karşı karşıya olduğumuz zorlukları inkar etmiyoruz. Bunların üstesinden gelmek amacıyla geçen yıl uygulamaya koyduğumuz orta vadeli programın olumlu etkilerini görmeye başladık. Merkez Bankası rezervlerimiz tarihimizin hiçbir döneminde görmediğimiz bir hızla artıyor. Risk primimiz 700 baz puan seviyelerinden 260 baz puanın altına düştü. Daha çok siyasi sebeplerle alındığımız gri listeden çıktık. Yılları bize haksızlık yapan kredi derecelendirme kuruluşları bile hakkımızı teslim etmek mecburiyetindeyiz kalıyor. Enflasyonun ateşi bundan sonra daha hızlı düşmeye başlayacak. Son iki yılda özellikle fiyat balonunun oluştuğu sektörlerde dengelenme hız kazandı. 6 Şubat depremlerinin yaralarını son süratle sararken bütçe dengelerini de iyileştiriyoruz. İstihdam noktasında sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak mayıs ayı iş gücü verileri rekorlar kırdığımız 2023 senesi yıllık verilerinden bile daha iyi seviyede geldi işsizlik oranı bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İnşallah herhangi bir yol kazasına mahal vermeden ve popülizm tuzağına düşmeden programımızı kararlılıkla uygulayacağız. Buradaki tüm kardeşlerimden bize, hükümetimize ve politikalarımıza güvenmeye devam etmelerini istirham ediyorum. Felaket tellallarına lütfen kulak asmayın. Birlik ve beraberliğimize kastedenlere lütfen prim vermeyeyim. Türkiye'ye düşmanlık besleyenlerin oyunlarına lütfen gelmeyin. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Türkiye bu sürecin sonunda artık çok farklı bir ülke olacak. Türk ekonomisi bu dönemi atlattıktan sonra hedeflerine çok daha hızlı koşacak. Bugünün Türkiye'si nasıl 20 sene öncesiyle kıyas dahi edilmezse emin olun yarının Türkiye'si de bugünden fersah fersah ileride olacak. Bundan en küçük bir şüphe dahi duymuyoruz,”