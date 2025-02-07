Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında öldü
RİZE'nin Pazar ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında Hamit Başeğmez (73), hayatını kaybetti.
RİZE'nin Pazar ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında Hamit Başeğmez (73), hayatını kaybetti.
İlçenin Başköy Mahallesi'nde Hamit Başeğmez'in tek kaldığı evinde, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Başeğmez, yatağında ölü bulundu. Dumandan etkilenen Başeğmez'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının devrilen elektrik ısıtıcıdan çıktığı belirlenirken, soruşturma sürüyor.
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