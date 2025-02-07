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        Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında öldü

        RİZE'nin Pazar ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında Hamit Başeğmez (73), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 13:29 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:35
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        Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında öldü
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        RİZE'nin Pazar ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında Hamit Başeğmez (73), hayatını kaybetti.

        İlçenin Başköy Mahallesi'nde Hamit Başeğmez'in tek kaldığı evinde, sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Başeğmez, yatağında ölü bulundu. Dumandan etkilenen Başeğmez'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının devrilen elektrik ısıtıcıdan çıktığı belirlenirken, soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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