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        Rize Valisi Baydaş, 2024'teki asayiş olaylarını değerlendirdi:

        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize'nin Türkiye'nin en güvenilir şehirlerinden birisi olduğunu, huzurun ve güvenin devamı için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 15:15 Güncelleme: 07.02.2025 - 15:19
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        Rize Valisi Baydaş, 2024'teki asayiş olaylarını değerlendirdi:
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        Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize'nin Türkiye'nin en güvenilir şehirlerinden birisi olduğunu, huzurun ve güvenin devamı için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

        Vayi Baydaş, valilikte düzenlediği basın toplantısında 2024 yılındaki asayiş ve güvenlik olaylarını değerlendirdi.

        2024 yılında terörle mücadele kapsamında 25'i jandarma, 13'ü ise kent merkezinde olmak üzere 38 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Baydaş, şöyle devam etti:

        "2023 yılında asayiş olaylarında toplam 4 bin 517 olay sayısı 2024 yılında yüzde 20 azalarak 3 bin 601 olarak gerçekleştirilmiştir. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2023 yılında gerçekleşen olay sayısını 2024 ile kıyasladığımızda yine yüzde 15 azalarak bin 353 olarak gerçekleşmiş. Bu huzurun, bu güvenin iyileştiğini görüyoruz."

        Baydaş, 2024 yılında kişilere karşı işlenen suçları aydınlatma oranının yüzde 99 olduğuna işaret ederek, "Gerçekleşen olayın yüzde 99'u aydınlatılmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranında 2024 yılında yüzde 96. Bu her iki veride de biz Türkiye ortalamasının çok çok üzerindeyiz." dedi.

        2024 yılında 438 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini dile getiren Baydaş, operasyonlarda 420 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını vurguladı.

        Baydaş, ruhsatsız silahla suç işleme oranının yüksekliğine değinerek, "Ruhsatlı silahla suç işleme oranıyla ruhsatsız silahla suç işleme oranını kıyasladığımız da bariz bir yükseklik var. Burda da silaha yönelik bir meyil var. Ruhsat verirken müracaatları değerlendiriyoruz. Şartları uygun olanlara veriyoruz. Güvenlik soruşturmalarına bakıyoruz. Olağan üstü bir talep ve artış yok. Rize ortalamasına göre uygun bir sayıdadır." ifadelerini kullandı.

        Baydaş, düzensiz göçle ilgili 2024 yılında 74 operasyonla bin 367 denetim yapıldığını belirterek, "Bu denetimlerde 15 düzensiz göçmen organizatörü tutuklanmıştır. Ayrıca yabancı şahıslara ait 25 araca da bu operasyonlar sonucunda el konulmuştur." diye konuştu.

        Bu rakamların Rize'nin güvenli ve huzurlu bir şekilde kalmasının teminatı olduğuna dikkati çeken Vali Baydaş, "Bu rakamlar bu şekliyle devam ettiği için şehrimiz huzurlu ve güvenlidir. Rize'miz, Türkiye'nin en huzurlu, en güvenli şehirlerinden bir tanesidir. O güveni ve huzuru devam ettirmek için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Teğmen Alican Özbey de katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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