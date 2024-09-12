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        Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan'a veda etti

        ÇAYKUR Rizespor, Bodrumspor ile anlaşma sağlayan kaleci Gökhan Akkan'a veda etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 15:39 Güncelleme: 12.09.2024 - 15:39
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        Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan'a veda etti
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        ÇAYKUR Rizespor, Bodrumspor ile anlaşma sağlayan kaleci Gökhan Akkan'a veda etti.

        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deneyimli kaleci Gökhan Akkan ile yollarını ayırdı. Yeşil-mavili ekip, Hırvat kaleci Grbic'i transferi sonrası Akkan ile masaya oturdu. Teknik direktör İlhan Palut, yöneticiler ile ortak karar alan Akkan, karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesih etti.

        Karadeniz ekibi, Gökhan Akkan'ın ayrılığını kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyurdu. Akkan'ın kulüpten ayrılırken takım arkadaşları ile vedalaşmasının yer aldığı görüntüleri paylaşan Çaykur Rizespor, gönderiyi 'Dile kolay, 2015-2016 sezonunda kapısından içeri girdiğin Çaykur Rizespor'umuzda nice zorlukları birlikte göğüsledik, nice başarıları birlikte kutladık. Yolun açık olsun Gökhan' notuyla paylaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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