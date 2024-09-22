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        Çaykur Rizespor - Samsunspor maçının ardından

        SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 20:28 Güncelleme: 22.09.2024 - 20:28
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        Çaykur Rizespor - Samsunspor maçının ardından
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        SÜPER Lig’in 6'ncı haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Samsunspor’a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

        Karşılaşmayı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik direktörü İlhan Palut, “İyi ve agresif bir oyundu. Hem iyi bir sonuçla ayrılıp 3 almak hem de yıpranan özgüvenimizi tekrar toparlamak için bir fırsat olarak gördüğümüz bir maçtı. Aslında Kasımpaşa maçına benzer bir oyun birçok girişimi olan ama bunu tehlikeli atağa, net gol pozisyonuna çevirmekte zorlanan bir Rizespor takımı vardı. Özellikle golden sonra iyice defansta kalabalıklaşan ve kontratak arayan bir rakip. Yine aslında maçın geneline baktığımız zaman rakibin üstün oynamadığı. Her ne kadar istediğimiz kadar iyi oynamasak da kaybetmeyi hak etmediğimiz bir oyunda yine mağlup olduk. Tabii yıpratıcı oluyor. Bir yerden tekrar ayağa kalkmalıyız. Her şeyden önce skor almalıyız. Her ne kadar ligin çok başındaysak da sadece altı maç geçti ama yani olabilecek en kötü başlangıçlardan biri oldu. Tekrar söylüyorum buna bir yerde son verip ayağa kalkacağız. Başka da bir düşüncemiz yok. Bu işi düzeltiriz “dedi.

        ‘GHEZZAL TAM HAZIR DEĞİL’

        Oyuncu değişiklikleri ile ilgili soruyu cevap veren Palut, “Ghezzal için maksimum 20 dakikalık plan yapmıştık. Ondan fazla her dakika onun için risk olacaktı. Hani bir on dakika fazla oynatalım diye belki bir ay olmayabilirdi. Çünkü Ghezzal tam hazır değil. Bir kalitesi var ama biliyorsunuz süreç dakikalar uzadıkça oyuncular için yük daha fazla oluyor. Onun için bizim onunla da konuştuk. Yirmi dakika maksimum bir süreyi öngördük. Diğer konuda Vensa için bu benim tercihim Ali Sowe ile başlamak istedim. Onu sonradan kullanmak istedim. Bu tamamen benim maç için stratejik tercihim. Sorunu yok onun” diye konuştu.

        THOMAS REİS: LİGDE KALMAK ADINA ÇOK ÖNEMLİ 3 PUAN ALDIK

        Önemli bir 3 puan aldıklarını söyleyen Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, “Kazanmış olduğumuzdan ötürü çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bir haftada oynamış olduğumuz üçüncü karşılaşmaydı. Başakşehir karşısında çarşamba günü oynamış olduğumuz maçta takım çok fazla efor sarf etti. Bugün de birinci yarıda çok sarf ettiğimiz için yorgunlukların görüldüğü belli oldu. İkinci yarıya başladıktan sonra daha iyi bir performans gösterdik ki zaten ikinci yarının hemen başında da golü bulma fırsatımız oldu. Defansif anlamda çok iyi işler yaptık. Takım olarak birebirimiz için çalıştık tabii şanslı olduğumuz bazı pozisyonlar da vardı. Ligde kalmak adına çok önemli üç puan aldık” dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -İlhan Palut'un açıklamaları

        -Thomas Reis'in açıklamaları

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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