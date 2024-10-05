Bıçakla babasını öldürüp, annesi ve kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı

RİZE'de, kahvaltı sırasında tartıştığı babası Sami Canca'yı (66) öldürüp, annesi Emine Canca (62) ve kardeşi Doğan Sami Canca'yı yaralayan Muhammet Ali Canca (42), tutuklandı. Doğan Sami Canca'nın tedavisi yoğun bakımda sürerken, Emine Canca ise taburcu edildi.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında, Pazar ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailece yapılan kahvaltı sırasında Muhammet Ali Canca ile Sami Canca arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Muhammet Ali Canca, eline geçirdiği bıçakla babası, annesi ve kardeşini bıçaklayıp, evden kaçtı.