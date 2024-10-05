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        Bıçakla babasını öldürüp, annesi ve kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı

        RİZE'de, kahvaltı sırasında tartıştığı babası Sami Canca'yı (66) öldürüp, annesi Emine Canca (62) ve kardeşi Doğan Sami Canca'yı yaralayan Muhammet Ali Canca (42), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 13:46 Güncelleme: 05.10.2024 - 13:50
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        Bıçakla babasını öldürüp, annesi ve kardeşini yaralayan şüpheli tutuklandı
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        RİZE'de, kahvaltı sırasında tartıştığı babası Sami Canca'yı (66) öldürüp, annesi Emine Canca (62) ve kardeşi Doğan Sami Canca'yı yaralayan Muhammet Ali Canca (42), tutuklandı. Doğan Sami Canca'nın tedavisi yoğun bakımda sürerken, Emine Canca ise taburcu edildi.

        Olay, dün saat 07.00 sıralarında, Pazar ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailece yapılan kahvaltı sırasında Muhammet Ali Canca ile Sami Canca arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Muhammet Ali Canca, eline geçirdiği bıçakla babası, annesi ve kardeşini bıçaklayıp, evden kaçtı.

        İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Sami Canca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı anne ve oğlu ise hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Ekiplerin ilçe merkezinde yakalayıp gözaltına aldığı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Öte yandan, Emine Canca tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilirken; oğlu Doğan Sami Canca'nın ise sevk edildiği Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin ise sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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