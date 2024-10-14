Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Rize'de, heyelanda sitenin istinat duvarı çöktü

        RİZE'de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda 10 katlı binaya ait istinat duvarı çöktü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 12:52 Güncelleme: 14.10.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rize'de, heyelanda sitenin istinat duvarı çöktü
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE’de etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda 10 katlı binaya ait istinat duvarı çöktü. Heyelanda, sitenin önündeki çocuk parkı ile kapalı otopark tedbir amaçlı kapatıldı.

        Kentte dün gece başlayan sağanak bugün öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle Fener Mahallesi Yağmur Sokak'taki 10 katlı Ceylan Saray Sitesi'nin alt kısmındaki yamaçta heyelan meydana geldi, sitenin alt kısmındaki istinat duvarı çöktü. İhbarla bölgeye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, incelemelerde bulunup, heyelanlı alanı emniyet şeridiyle kapattı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda, sitenin önündeki çocuk parkı ile kapalı otopark ise tedbir amaçlı kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Ev sahibine kiracısından akılalmaz tezgah: Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Küçük çocuğa izletti! Muayene sırasında darp ettiren film!
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Ölü sayısı 5'e yükseldi! Evli ve 2 çocuk babasıydı!
        Ölü sayısı 5'e yükseldi! Evli ve 2 çocuk babasıydı!
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        Helal Akreditasyon Kurumu'ndan Köfteci Yusuf açıklaması
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        F.Bahçeli Osayi, Libya'da mahsur kaldı!
        F.Bahçeli Osayi, Libya'da mahsur kaldı!
        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!
        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Ekim'e özel 10 plaj önerisi
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        Daha 20 yaşındaydı... "Yan baktın" cinayeti!
        "Hesabını verecek"
        "Hesabını verecek"
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        "Kirada düzeltme dönemi içindeyiz"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"
        "Adaletten ödümüz kopmalı"

        Benzer Haberler

        Rize'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Rize'de uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Rize'de, yamaçtan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Rize'de, yamaçtan yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Havalimanına yıldırım düştü; personel şok geçirdi
        Havalimanına yıldırım düştü; personel şok geçirdi
        Kazada yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Kazada yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Rize Belediyesi'nden su faturalarında yer aldığı iddia edilen reklamla ilgi...
        Rize Belediyesi'nden su faturalarında yer aldığı iddia edilen reklamla ilgi...