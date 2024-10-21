Rize'de heyelan; 2 boş ev toprak altında kaldı (4)
40KİLOGRAMI AŞKIN YAĞIŞ DÜŞMÜŞRize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yamaç arazide 2 evin toprak altında kaldığı Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyüne, son 24 saatte metrekareye 40 kilogramı aşkın yağış düştüğü belirlendi.
40KİLOGRAMI AŞKIN YAĞIŞ DÜŞMÜŞ
Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak sonrası yamaç arazide 2 evin toprak altında kaldığı Büyükköy beldesine bağlı Derecik köyüne, son 24 saatte metrekareye 40 kilogramı aşkın yağış düştüğü belirlendi. Yağışların sürdüğü kent geneli, metrekareye ortalama 80 kilogram yağış alırken; Çayeli'nde heyelan sonucu toprağa gömülen 2 evin, afet öncesi son haline ilişkin fotoğrafları ortaya çıktı.
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