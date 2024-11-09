Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 3-1

5’inci dakikada Trabzonspor'da sağ kanattan Visca’nın penaltı noktasına havadan gönderdiği top karambol sonrası Enis’in önünde kaldı. Enis’in ayağın üstü ile kaleye gönderdiği şutunda kaleci Grbic topa hakim oldu.

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