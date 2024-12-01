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        Havalar soğuyunca balık çeşitliliği arttı, hamsi 100 liraya düştü

        KARADENİZ'de havaların soğumasıyla birlikte tezgahlardaki balık çeşitliliği arttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 12:20 Güncelleme: 01.12.2024 - 12:25
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        Havalar soğuyunca balık çeşitliliği arttı, hamsi 100 liraya düştü
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        KARADENİZ'de havaların soğumasıyla birlikte tezgahlardaki balık çeşitliliği arttı. Rize’de ilk haftalarında bol avlanan palamut yerini hamsiye ve diğer balık çeşitlerine bıraktı. Kilosu 100 liradan satılan hamsinin boyu da yaklaşık 15 santime kadar ulaştı.

        Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Geçen hafta yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu bölgede denizlere ulaşan kar suyu, balık tezgahlarındaki çeşitliliği ve bolluğu artırdı. Havaların soğumasıyla balıkçıların ağlarına bolca takılan hamsi 100 liradan tezgahlarda satışa sunulurken, sezonun ilk haftalarından itibaren bereketli geçen palamut sezonunun yerini, başta hamsi olmak üzere; istavrit, mezgit, çinekop ve sargana bıraktı. Boyu yaklaşık 15 santimetreye ulaşan hamsinin kilosu 100 liradan satılırken, palamut 150, sargan ise 200 liradan tezgahlarda yerini aldı.

        ‘MÜŞTERİ TEZGAHA GELDİ Mİ HAMSİYİ ARIYOR’

        Balıkçı Sönmez Birinci, “Bu hafta hamsi bol. Bütün balık türleri bol. Hamsi bizim denizimizden çıkıyor. Hamsi çok lezzetli. Müşteri tezgaha geldi mi hamsiyi arıyor. Bana hamsi ver diyor. Fiyatlar çok uygun. Hamsinin kilosu 100 lira, doyuyorsun. Havaların soğuması balıkları bollaştırdı. İstavrit karaya vurdu diyebiliriz. Palamut bitti ama çingene palamudu başladı. Bu mevsimde bütün balıklar var” dedi.

        ‘HER BALIĞI YERİM’

        Balık almak için tezgaha gelen Adem Polat, “Balığın bol zamanı. Bundan herkes faydalanacak. Her bütçeye göre balık var. Havaların soğumasının da ayrı bir lezzeti var. Balık çeşidine göre tercih yapıyoruz. Her balığı yerim. İlla bu balık olacak diye bir şey yok” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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