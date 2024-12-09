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        Doğum gününden bir gün sonra şehit oldu

        ISPARTA'da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun (25) memleketi Rize'nin Çayeli ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 17:20 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:25
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        Doğum gününden bir gün sonra şehit oldu
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        ISPARTA’da eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun (25) memleketi Rize'nin Çayeli ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehit Kalyoncu’nun dün doğum günü olduğu belirtildi.

        Teğmen Ceyhun Kalyoncu’nun şehit olduğu haberini ilçeye bağlı Büyüktaşhane Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer verdi. Acı haberi alan şehidi mahalle muhtarı olan babası İbrahim ve annesi Esen Kalyoncu ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit teğmenin babaevine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Akrabaları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı. Şehidin yakınları evin önünde taziyeleri kabul etti.

        Bekar olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun dün doğum günü olduğu bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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