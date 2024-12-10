Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Şehit teğmene sürpriz doğum günü kutlamasının görüntüleri ortaya çıktı

        ISPARTA'da düşen helikopterde şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun (25), kazadan bir gün önce silah arkadaşları tarafından kendisine yapılan sürpriz doğum günü kutlamasına ilişkin görüntüler yürek burktu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 12:10 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit teğmene sürpriz doğum günü kutlamasının görüntüleri ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ISPARTA’da düşen helikopterde şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun (25), kazadan bir gün önce silah arkadaşları tarafından kendisine yapılan sürpriz doğum günü kutlamasına ilişkin görüntüler yürek burktu.

        Isparta'da askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan 6 askerden Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun, kazadan bir gün önce doğum günü olduğu ve o gün silah arkadaşları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan kutlamaya ilişkin görüntüler, yürekleri burktu. Görüntülerde; silah arkadaşlarının sürprizi karşısına mutlu olup, gülümseyen Şehit Kalyoncu’nun mumlara üflediği anlar yer aldı.

        Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu, bugün ilçede düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        Suriye ekonomisi neydi, ne oldu?
        Suriye ekonomisi neydi, ne oldu?
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Rize'deki ailesine acı haber verildi
        Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun Rize'deki ailesine acı haber verildi
        Doğum gününden bir gün sonra şehit oldu
        Doğum gününden bir gün sonra şehit oldu
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak
        Rize Valiliğinden Karadeniz Sahil Yolu'nu kullanacak sürücülere uyarı:
        Rize Valiliğinden Karadeniz Sahil Yolu'nu kullanacak sürücülere uyarı:
        Çaykur Rizesporlu Hadziahmetovic, Gaziantep FK maçı öncesi değerlendirmede...
        Çaykur Rizesporlu Hadziahmetovic, Gaziantep FK maçı öncesi değerlendirmede...