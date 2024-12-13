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        Rize'de 14 köy yolu kardan kapandı

        RİZE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede 14 köy yolu, ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:48 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:55
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        Rize'de 14 köy yolu kardan kapandı
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        RİZE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 ilçede 14 köy yolu, ulaşıma kapandı.

        Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle Rize'nin Ardeşen ilçesinde 1, Çamlıhemşin ilçesinde 3, İkizdere ilçesinde 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ve İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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