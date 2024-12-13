Rize'de 14 köy yolu kardan kapandı

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar nedeniyle Rize'nin Ardeşen ilçesinde 1, Çamlıhemşin ilçesinde 3, İkizdere ilçesinde 10 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ve İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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