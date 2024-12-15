Rize'de patlamamış 'su altı bombası' kıyıya vurdu

RİZE'nin Çayeli ilçesinde patlamamış 'su altı bombası' olduğu değerlendirilen obje kıyıya vurdu. Ekipler güvenlik şeridiyle önlem alırken, meraklı vatandaşlar cep telefonu ile mühimmatı görüntüledi.

Büyüktaşhane Mahallesi'nde öğle saatlerinde sahil kenarından geçenler, dış yüzeyi paslanmış metal bir objenin kıyıya vurduğunu fark etti. İhbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, objenin birkaç metre uzaklığına güvenlik şeridi çekip, kimseyi yakınına yaklaştırmadı. Uzmanlar tarafından ilk belirlemelere göre 'su altı bombası' olduğu düşünülen objenin özel ekip tarafından imha edileceği öğrenildi.