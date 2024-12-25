Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        İklim değişti; 'üzerine kar yağmış' çay hasadı yapılıyor

        DOĞU Karadeniz'de iklim değişikliğine bağlı hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yılda 3 sürgün olarak toplanan yaş çay hasadında süre uzadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 09:31 Güncelleme: 25.12.2024 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        İklim değişti; 'üzerine kar yağmış' çay hasadı yapılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        DOĞU Karadeniz’de iklim değişikliğine bağlı hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yılda 3 sürgün olarak toplanan yaş çay hasadında süre uzadı. Rize'de üreticiler, aralık ayında girdikleri bahçelerinde olgunlaşan yaş çayları toplayıp, 4’üncü sürgünü gördü. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, “Rize'de iklim krizinin olumsuzluklarının yanında kaliteli bir çay hasadı gerçekleştiriliyor. Üzerine kar yağmış, dünyada tek olan çay hasadı Rize'de yapılıyor” dedi.

        Doğu Karadeniz’de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretimi, kış mevsiminde de sürüyor. Bölgede iklim değişikliğine bağlı hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yılda 3 sürgün olarak toplanan yaş çay hasadında süre uzadı. Önceki yıllar ekimde sona eren çay hasadı, aralık ayında da devam etti. Türkiye'de ‘çayın başkenti’ olarak anılan Rize'de üreticiler, aralık ayında girdikleri bahçelerinde olgunlaşan yaş çayları toplayıp, 4’üncü sürgünü gördü. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (ÇAYKUR) sezonu kapatması nedeniyle üreticiler kestikleri çayı, özel çay fabrikalara satıyor.

        İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN OLUMLU ETKİSİ OLDU

        Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, iklim değişikliğinin çay hasadına olumlu etki ettiğini belirterek, "Bölgemizde küresel iklim krizinin olumsuz etkileri, doğal afetler, seller, toprak kaymaları gibi birçok etkenleri yaşadık ama bunun yanında çay hasadımızda olumlu bir etkisini de görüyoruz. Aralık'ta 4'üncü sürgün çay hasat ediliyor. Çay hasadımız havaların sıcak gitmesi nedeniyle olumlu bir hal almış durumda" dedi.

        ‘BU KADAR UZUN HASAT SÜRESİ YAŞAMAMIŞTIK’

        Kaliteli bir hasat dönemi geçirildiğini aktaran Arslan, "Benim hatırladığım ve büyüklerimden duyduğuma göre daha önce bu kadar uzun bir hasat yaşamamıştık. Bu tabii ki havaların sıcak gitmesi ve iklim kriziyle alakalı oldu. Rize'de iklim krizinin olumsuzluklarının yanında kaliteli bir çay hasadı gerçekleştiriliyor. Tabii önümüzdeki yıllarda bu iklim krizini ne noktaya gider, onu bilemeyiz ama çok kaliteli, üzerine kar yağmış dünyada tek olan çay hasadı Rize'de yapılıyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doğalgaz faciası! 1 ölü, 3 zehirlenme
        Doğalgaz faciası! 1 ölü, 3 zehirlenme
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Alkollü içkilerde maktu ÖTV'ye zam
        Alkollü içkilerde maktu ÖTV'ye zam
        Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı "sepete ekledi"
        Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı "sepete ekledi"
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sesleri!
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar var!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar var!
        Şehit teğmenin fotoğrafıyla dolandırdı!
        Şehit teğmenin fotoğrafıyla dolandırdı!
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Haluk Levent'in doktorundan açıklama
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        Fenerbahçe'den Rashford'a kanca!
        ABD'nin kimseye satmadığı uçak: F-22
        ABD'nin kimseye satmadığı uçak: F-22
        Dybala listede ikinci sırada!
        Dybala listede ikinci sırada!
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        9 aylık hamileydi! Evinde ölü bulundu
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı
        İsias Otel davasında karar açıklandı
        İsias Otel davasında karar açıklandı
        Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar belli oldu
        Çevreyi kirletenlere verilecek cezalar belli oldu
        Narin Güran dosyasında yeni gelişme
        Narin Güran dosyasında yeni gelişme

        Benzer Haberler

        Rize'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Rize'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Rize'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Heyelanlı yamaca riskli 'kestirme patika'
        Heyelanlı yamaca riskli 'kestirme patika'
        Rize'de tipi nedeniyle bazı yapılarda hasar oluştu
        Rize'de tipi nedeniyle bazı yapılarda hasar oluştu
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Rize'de göçmen kaçakçılığı ile mücadele devam ediyor
        Rize'de göçmen kaçakçılığı ile mücadele devam ediyor