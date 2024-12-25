İklim değişti; 'üzerine kar yağmış' çay hasadı yapılıyor

DOĞU Karadeniz’de iklim değişikliğine bağlı hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yılda 3 sürgün olarak toplanan yaş çay hasadında süre uzadı. Rize'de üreticiler, aralık ayında girdikleri bahçelerinde olgunlaşan yaş çayları toplayıp, 4’üncü sürgünü gördü. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, “Rize'de iklim krizinin olumsuzluklarının yanında kaliteli bir çay hasadı gerçekleştiriliyor. Üzerine kar yağmış, dünyada tek olan çay hasadı Rize'de yapılıyor” dedi.

Doğu Karadeniz’de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretimi, kış mevsiminde de sürüyor. Bölgede iklim değişikliğine bağlı hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yılda 3 sürgün olarak toplanan yaş çay hasadında süre uzadı. Önceki yıllar ekimde sona eren çay hasadı, aralık ayında da devam etti. Türkiye'de ‘çayın başkenti’ olarak anılan Rize'de üreticiler, aralık ayında girdikleri bahçelerinde olgunlaşan yaş çayları toplayıp, 4’üncü sürgünü gördü. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (ÇAYKUR) sezonu kapatması nedeniyle üreticiler kestikleri çayı, özel çay fabrikalara satıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN OLUMLU ETKİSİ OLDU Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, iklim değişikliğinin çay hasadına olumlu etki ettiğini belirterek, "Bölgemizde küresel iklim krizinin olumsuz etkileri, doğal afetler, seller, toprak kaymaları gibi birçok etkenleri yaşadık ama bunun yanında çay hasadımızda olumlu bir etkisini de görüyoruz. Aralık'ta 4'üncü sürgün çay hasat ediliyor. Çay hasadımız havaların sıcak gitmesi nedeniyle olumlu bir hal almış durumda" dedi.