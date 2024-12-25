Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı
RİZE'de yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan 6'ncı sınıf öğrencisi B.
RİZE'de yemek yerken nefes borusuna yiyecek kaçan 6'ncı sınıf öğrencisi B.K.’i, öğretmeni Kahraman Bayraktar Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Rize İmam Hatip Lisesi yemekhanesinde geldi. 6'ncı sınıf öğrencisi B. K.'nın nefes borusuna yiyecek kaçtı. Öğrencisinin nefes almakta zorlandığını gören öğretmen Kahraman Bayraktar, yardıma koştu. Bayraktar, Heimlich manevrasıyla öğrencisinin yeniden nefes almasını sağladı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.
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