2024 çay rekoltesi 1 milyon 438 bin tonun üzerine çıktı

RİZE Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, “Yaş çay ürün rekoltesi son 4 yılda ortalama 1 milyon 250-1 milyon 400 bin ton arasında değişirken 2024 yılında rekolte 1 milyon 438 bin tonun üzerine çıkmıştır. Bir önceki yıla göre yaş çay rekoltesi yüzde 5,74 oranında artış göstermiştir” dedi.

Doğu Karadeniz’de Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, resmi olarak 791 bin 287 dekar alanda yapılan yaş çay üretiminde rekolte arttı. Yaş çay rekoltesi ile ilgili yazılı açıklama yapan Rize Ticaret Odası Başkanı Mehmet Erdoğan, “Rize Ticaret Borsası istatistiklerine göre; 2024 yılında 1 milyon 438 bin ton yaş çay işlenmiştir. Üretilen yaş çayın yüzde 54,53’ü ÇAYKUR, yüzde 45,47’si özel sektör ve tarafından işlenmiştir. Dünya yaş çay üretiminde son 5 yılda yaklaşık yüzde 10 artış gerçekleşmiştir. Üretimde ilk sırada 14,5 milyon ton ile Çin yer almaktadır. Ülkemiz beş yıllık ortalama olan 1 milyon 250 -1 milyon 400 bin ton arasındaki üretimle dünya çay üretici ülkeleri arasında beşinci sırada yer almaktadır. Ülkemizde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 791 bin 287 dekar alanda 205 bin 118 üretici çay tarımı yapmaktadır. Bu üretimin yüzde 70’i Rize’de gerçekleşmektedir. Yaş çay ürün rekoltesi son dört yılda ortalama 1 milyon 250-1 milyon 400 bin ton arasında değişirken 2024 yılında rekolte 1 milyon 438 bin tonun üzerine çıkmıştır. Bir önceki yıla göre yaş çay rekoltesi yüzde 5,74 oranında artış göstermiştir” ifadelerini kullandı.