Bakan Bak: Gençler olarak içimizdeki iyilik ateşini yakmalıyız

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Biz enerji doluyuz. İçimizdeki ateşi yakmalıyız. Gençler olarak içimizdeki iyilik ateşini yakmalıyız, insanlarımızı sevmeliyiz. İşte biz böyle bir milletiz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Rize’ye geldi. Bakan Bak, sabah saatlerinde Ardeşen ilçesinde yapımı devam eden Gençlik Merkezi ve havuz inşaatını yerinde inceleyip, yetkilerden bilgi aldı. Ardından Çayeli ilçesine geçen Bakan Bak, yapımı devam eden yurt inşaatında incelemelerde bulunarak, işçilerle selamlaştı. İncelemelerini tamamlayan Bakan Bak, Isparta’da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Üsteğmen Ceyhun Kalyoncu’nun mezarını da ziyaret edip, ailesine taziyede bulundu. Bakan Bak ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde düzenlenen 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı’na katıldı.

‘HAYIR, BİZ DAHA İYİ YAPARIZ’ Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada katılımcılara seslenerek, "Gençlik bizim ülkemizin en büyük gücü. En büyük kaynağımız. Bu bize büyük bir avantaj sağlıyor. Amacımız bunu daha güçlü hale getirmek. Konuşan, katılımcı, fikirlerini aktaran gençlerin söylemlerini dinlemek. Türkiye dört bir yanında yaklaşık 580’e yakın Gençlik Merkezimizde ve sayı 300’ün üzerinde olan üniversitelerde kurduğumuz genç ofislerimizde gençlerimizle bir aradayız. Gençlerin şuna çok önem vermesi lazım; bir genç olarak en önemli unsurlardan bir tanesi öz güveninizin yüksek olması. ‘Ben böyle yapamam’ diye bir şey yok dünyada. Bunu asla kabul etmeyeceksiniz. Ben biraz şanslıydım. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında Kasımpaşa’da büyüdüm ben. Çok şey öğrendim. Yanında çırak olarak yetiştik. Gençler için çok şeyler yaptı, yapmaya da devam ediyor. Siyasette gençlerin önünü açan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Seçilme yaşı 30’du 25’e indirdi. Sonra 18’e indirdi. Yani 18 yaşında hem seçme hem seçilme hakkınız var. Üniversitelerimizin sayısını artırdık. Gençlerimiz daha fazla okusun, daha fazla hayatın peşinde olsun. Çalıştığımız ortamlarda mühendisler vardı. Bir şeyler sordukları zaman ‘Ben yaparım, ben iyi mühendisim. Türk mühendisleri de iyi’ diyordum. İşte ‘Almanlar, İngilizler daha iyi yapar’. Hayır, biz daha iyi yaparız. Bizim mühendislerimiz, gençlerimiz daha iyi yapar. Biz enerji doluyuz. İçimizdeki ateşi yakmalıyız. Gençler olarak içimizdeki iyilik ateşini yakmalıyız, insanlarımızı sevmeliyiz. İşte biz böyle bir milletiz” diye konuştu.

‘ENERJİNİZİ GÖSTERİN, ÜLKENİZİ VE ANNE-BABANIZI SEVİN’ Gençlerden daha fazla katılımcı olmalarını istediklerini dile getiren Bakan Bak, “Dünyada, savunma sanayinde biz daha önce gerideydik. Bizim katkımız yüzde 20 oranındaydı. Neden? ‘Yapamayız biz. Amerikan ordusu yardım etsin. Şundan hazır alalım.’ Sonra ne oluyordu. Bir operasyon olduğu zaman o parça olmaz, o yazılım gelmez. Uçak kalkmaz. Sen seyredersin. Şimdi oran yüzde 80’lere çıktı. Kim yaptı bunu? Türk mühendisleri yaptı. Türk sanayisi yaptı. Türk insanı, Türk devleti yaptı. Biz yaptık, yaparız. Bu gençler yapar. TUSAŞ’ta 8 bin mühendis çalışıyor. Baktığınız zaman pek çok sanayi kuruluşunda binlerce mühendis çalışıyor. Bu yatırımları kim yapıyor. Bu ülkenin çocukları yapıyor. Bu gençler yapıyor. O yüzden biz bu öz güvenimizi yükseltmemiz lazım. Ben gençlerimizin katılımcı olmalarını istediğimizi ifade ediyorum. Siyasette de katılımcı olun. Sivil toplum kuruluşlarında da katılımcı olun. Düşeni kaldırın. Mazlumun yanında olun öz güveninizi koruyun, enerjinizi gösterin. Ülkenizi ve anne-babanızı sevin” dedi.