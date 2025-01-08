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        2 PTT görevlisini öldüren şüpheli 14 el ateş etmiş (2)

        ÇELİKYELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİRize'de geldiği PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde tartıştığı Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt'ı tabancayla vurarak öldüren saldırgan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 13:11 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:15
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        2 PTT görevlisini öldüren şüpheli 14 el ateş etmiş (2)
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        ÇELİKYELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Rize'de geldiği PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde tartıştığı Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt’ı tabancayla vurarak öldüren saldırgan H.K., tamamlanan gözaltı sorgusu sonrası çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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