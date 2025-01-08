2 PTT görevlisini öldüren şüpheli 14 el ateş etmiş (2)
ÇELİKYELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİRize'de geldiği PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde tartıştığı Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt'ı tabancayla vurarak öldüren saldırgan H.
ÇELİKYELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Rize'de geldiği PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde tartıştığı Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt’ı tabancayla vurarak öldüren saldırgan H.K., tamamlanan gözaltı sorgusu sonrası çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.
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