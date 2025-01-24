Samet Akaydin: Sezon başında da gelmeyi çok istedim, nasip şimdiymiş

ÇAYKUR Rizespor, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'ı 1.5 yıllığına renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinde Çaykur Rizespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-mavili Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe'de forma giyen milli savunma oyuncusu Samet Akaydin'i 1,5 yıllığına renklerine bağladı. Bugün kente gelen milli oyuncu kulüp Başkanı İbrahim Turgut ile Başkanvekili Adnan Er'in katılımıyla kendisini Rizespor'un renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Basına kapalı gerçekleştirilen törende kulüp mikrofonuna açıklamalarda bulan Başkan İbrahim Turgut, "Samet, ülke olarak gurur duyduğumuz, şehir olarak da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Samet’in Rizespor ailesine katılması bizi önce mutlu, daha sonra da güçlü edecektir diye düşünüyorum. Rizespor’umuza ve şehrimize Allah hayırlı etsin" diye konuştu.

SAMET AKAYDIN: BU YÖRENİN EVLADIYIM

Bu yörenin bir evladı olduğunu söyleyen Samet Akaydin ise “Transferde emeği geçen Rizeli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Rize’nin bana ilgisini sezon başından beri biliyordum. Sezon başında da gelmeyi çok istedim. Nasip şimdiymiş. Ben zaten bu yörenin evladıyım. Rizespor için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah her şey daha güzel olacak" diye konuştu.