Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçının ardından

TÜRKİYE Kupası A Grubu ikinci hafta karşılaşmalarında Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ile MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş maçın ardından düzenlene basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son düdüğe kadar kupada şanslarını kovalayacaklarını söyleyen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İlk maçı kaybetmiştik. Bu maçı kesinlikle almamız lazımdı ki umudumuzu son maça taşıyabilelim. Maçın ilk yarısına baktığımız zaman erkenden iki golü bulduk. Çok daha fazlasını atabilirdik. İkinci yarı Ankaragücü'nün direnci arttı. Hücumsal girişimlerimiz yine oldu ama ilk yarıdaki kadar etkili değildik. Ve sonlara doğru kornerden bir gol yedik. Skoru nasıl arttırabiliriz diye düşünürken maçı bitirme telaşı sahada oluştu. Artık son maçlara kaldık. Bizim son maç 3 puan almaktan başka bir çaremiz yok. Onun dışındaki hesaplamaların bizimle bir alakası yok. Son maçta mücadelemizi vereceğiz. Ve ortaya çıkan tabloyu da hep beraber göreceğiz. Son maçta iyi bir sonuç alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Burada Karagümrük maçında aldığımız yara bugün ne kadar olumsuz bir durum olduğu bize bir kere daha gösterdi. Son düdüğe kadar şansımızı kovalayacağız" dedi.

KEMAL ÖZDEŞ: RİZESPOR TAKIMI KUTLUYORUM

Rizespor’un hak ettiği bir galibiyet aldığını belirten MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise "Rizespor takımını kutluyorum. Bugün hak ederek bir maç kazandılar. Bizde son ana kadar skoru değiştirmek için uğraştık. Bugün buraya rotasyonlu bir kadroyla gelmek zorunda kaldık. Çünkü biz lige çıkma mücadelesi veriyoruz. Önümüzdeki haftayı düşünerek buraya rotasyonlu bir kadroyla geldik. Oyunu ilk bölümünde etkili baskı kurdu Rizespor takımı. İlk golde bir hatamızla 1-0 öne geçti. Sonra hakemin penaltı olmayan bir pozisyonda, penaltı vermesiyle 2-0 öne geçti. Rizespor'un oyunu daha fazla gol atabilecek pozisyon üretti ilk yarı. Bizim için ikinci yarı daha disiplinli ve özgüvenli geçti. Rizespor, Olawoyin dışında rotasyon kadrosuyla oynadı. Çok iyi mücadele etti Rizespor takımı. Bugün biraz skoru korumak adına oyun oynadılar. Ama benim takımımda tepki verdi. İkinci yarıyı daha çok beğendim. Benim için önemli olan bugün Ankaragücü formasını giyen 4 tane genç oyuncu ilk kez formayı giydiler. Onlar için bir fırsat oldu. Bizim bu şartlarda kupa için bir hedefimiz yoktu. Ama bugün oynayacağım oyun o oyuncuların geleceği adına bir başlangıçtı. Son ana kadar bir gol daha atıp skora ortak olmaya çalıştık. Ama bugün sahadaki iki kadrodan Rizespor daha kaliteliydi. 2-1 kazandılar. Onlara ligde başarılar diliyorum" diye konuştu.