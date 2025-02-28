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        Trabzonspor'da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

        TRABZONSPOR, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 19:25 Güncelleme: 28.02.2025 - 19:30
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        Trabzonspor'da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
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        TRABZONSPOR, Süper Lig’in 26’ncı haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Trabzonspor, Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına bugün saat 15.00’te yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından topa sahip olma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

        Bordo-mavili takım, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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