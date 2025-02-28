Trabzonspor'da Konyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig’in 26’ncı haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına bugün saat 15.00’te yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından topa sahip olma ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

TRABZONSPOR, Süper Lig’in 26’ncı haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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