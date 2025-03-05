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        Samet Akaydın: Kazanmak için çıkacağız

        ÇAYKUR Rizespor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 18:12 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:15
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        Samet Akaydın: Kazanmak için çıkacağız
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        ÇAYKUR Rizespor’un savunma oyuncusu Samet Akaydın, “Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Antalyaspor maçı da bizim için öyle olacak. Kazanmak için çıkacağız. Bunun için elimizden gelen ne varsa en iyisini sahaya koymaya çalışacağız” dedi.

        Süper Lig’in 27’nci haftasında deplasmanda Antalyaspor’a konuk olacak Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri’nde İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, taktik çalışması ile sona erdi. Antrenman öncesi Çaykur Rizespor’un devre arası Fenerbahçe’den transfer ettiği milli savunma oyuncusu Samet Akaydın, basın mensupların sorularını yanıtladı.

        Antalyaspor karşılaşmasından iyi bir sonuç almayı hedeflediklerini söyleyen Samet Akaydın, “Antalyaspor için ilk hazırlığımızı bugün yapacağız. Antalyaspor’u daha iyi analiz edip, çalışmalarımıza bugün başlayacağız. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Antalyaspor maçı da bizim için öyle olacak. Kazanmak için çıkacağız. Bunun için elimizden gelen ne varsa en iyisini sahaya koymaya çalışacağız. İnşallah serimize devam ederiz. Güzel bir birlik ve beraberliğimiz var gerçekten. Takımda uyum sorunu falan her şey çok iyi, arkadaşlık çok iyi. Ben Antalyaspor’dan da iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

        ‘RİZESPOR’DA MUTLUYUM’

        Rize’de yabancılık çekmediğini dile getiren milli savunmacı Akaydın, “Ben bu yörenin evladıyım. Yabancılık çekmedim, ailem sonuçta burada. Uzun bir süredir Karadeniz’de değildim ama burada doğdum. Burada büyüdüm, buraların insanlarının nasıl olduğunu biliyorum; inatçı, pes etmeyen, hırslı bir yapımız olduğunun her zaman farkındayım. Ben de öyleyim. Sahada her zaman en iyisini vermeye çalışırım. Rizespor’da mutluyum evet. İkinci dönem geldim. Şu anda buradaki hedefim Rizespor’u en iyi yerlere taşımak. Sezon sonunu bir yıl daha sözleşmem var, devam ediyor Rizespor’da ama onu şu an düşünmüyoruz. Hedefimiz bu dönem Rizespor’u en iyi şekilde hak ettiği yere getirmek” dedi.

        ‘FİZİKSEL OLARAK ÇOK İYİ DURUMDAYIM’

        Milli takımla ilgili soruyu yanıtlayan Samet Akaydın, “Milli takımda hala devam eden bir şeyim var. Son Avrupa şampiyonası oynadık biliyorsunuz. İyi bir Avrupa şampiyonası geçirdik. Hedeflerim tabii ki devam ediyor. Rizespor’a gelmem demek milli takımdan vazgeçmem demek veya milli takıma daha gidemeyeceğim anlamına gelmiyor. Ben her zaman diyorum nerede olursam olayım performansımı en iyi şekilde gösterip, oralara ait olduğumu göstermek istiyorum. Burada da aynı şekilde. Önümüzde 20 Mart’ta ve 23 Mart’ta milli takım maçı var biliyorsunuz. İnşallah oraya da gideceğim, buna inanıyorum. Fiziksel olarak çok iyi durumdayım. Daha da iyi oluyorum. Şimdi oynuyorum oynadıkça daha iyi olacağım. Benim de öyle bir yapım var oynadıkça daha iyi oluyorum. İnşallah milli takımımızda ülkemizi temsil etmeye devam edeceğim” değerlendirmesinde bulundu.

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