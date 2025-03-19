Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Biz inanıyoruz ki hiçbir gencimiz bağımlı olmayacak

YEŞİLAY Genel Başkanı Mehmet Dinç, “Biz inanıyoruz ki hiçbir çocuğumuz ve gencimiz bağımlı olmayacak. Memleketimizde bir tane bile bağımlı gencimiz kalmayacak. Bunun için gece gündüz çalışacağız” dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Rize’de yapımı süren yeni Rize Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), kompleksi tanıtım toplantısına katıldı. Çay Çarşısı’nda düzenlenen toplantıya, Rize Gençlik ve Spor Müdürü Ramazan Öztürk, Rize Yeşilay Şube Başkanı Selçuk Beşikçi, yönetimi ve gönüllüler katıldı. Gönüllüler ile sohbet eden Dinç, sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dinç, “Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak, 105 yıldan beri başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere bütün insanımızın bağımsızlığı için mücadele veriyoruz. Bağımlılığın insanın başına gelebilecek en kötü şey olduğunu biliyoruz. Bu yüzden hiçbir insanımız bağımlı olmasın, hiçbir çocuğumuzu bağımlılığın eline vermeyelim, kaybetmeyelim. Her çocuğumuzu ve gencimizi muhafaza edelim diye çalışmalar yapıyoruz. Temel bir motivasyonumuz var; Bir vatan toprağı ne kadar kıymetliyse, her bir gencimiz de o kadar kıymetlidir. Çünkü vatan, üzerinde genci ve istikbali varsa vatandır. Bu nedenle çocuklarımızı ve gençlerimizi korumak adına çok çalışma yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

‘HARİKULADE BİR MEKANA RİZE KAVUŞMUŞ OLACAK’

Rize’de yapımı süren kompleks hakkında bilgi veren Dinç, “Bugün Rize'de çok önemli bir gündeyiz, çok önemli bir çalışma yapmak için buradayız. Arkamda resmini gördüğünüz Yeşilay Kompleksi, bu kapsamda hayata geçirdiğimiz büyük bir projedir. Bu çalışmamızın içerisinde Yeşilay Danışmanlık Merkezimizin faaliyetlerini çok daha rahat ve ulaşılabilir bir şekilde yürüteceği bir mekan olacak. Çünkü şu anki danışmanlık merkezimiz erişim açısından zor bir yerde bulunuyor ve ulaşımı birkaç vasıta ile sağlanabiliyor. Bu durum, danışanlarımızın motivasyonunu ve devamlılığını etkiliyordu. Yeşilay Kompleksi sayesinde, bağımlılığa bulaşmış kardeşlerimizin hizmetlerimize ulaşmasıyla ilgili en kritik engellerden birini kaldırmış olacağız. Ayrıca, şubemiz çok geniş bir alana sahip olacak. Bu kapsamda, önleme çalışmalarıyla ilgili çok etkili faaliyetler yürütülecek. Çok sayıda çocuğumuza ve gencimize hizmet sunulacak. Hem şubemizde hem Yeşilay Danışmanlık Merkezimizde hem de önleme ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında büyük imkanlar söz konusu olacak. Böylece, birçok gencimiz boş zamanlarını değerlendirebilecek, grup içinde arkadaşlık ilişkileri kurabilecek, sağlıklı bir şekilde sosyalleşerek yeteneklerini ve kabiliyetlerini geliştirebilecekleri harikulade bir mekana Rize kavuşmuş olacak” diye konuştu.