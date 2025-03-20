Rize'de 60 köy yolu kardan kapandı

Doğu Karadeniz’de hava sıcaklarının düşmesiyle Rize’de kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Kar nedeniyle 9 ilçede 60 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 38 iş makinesi ve 88 personelle çalışmaları sürdürürken, Güneysu ilçesinde buzlanma riskine karşı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Bölgede beyaz örtüyle kaplanan çay bahçeleri de güzel görüntüler oluşturdu.

RİZE’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Güneysu ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

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