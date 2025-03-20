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        Rize'de 60 köy yolu kardan kapandı

        RİZE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:35 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:40
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        Rize'de 60 köy yolu kardan kapandı
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        RİZE’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Güneysu ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

        Doğu Karadeniz’de hava sıcaklarının düşmesiyle Rize’de kar yağışı etkili oldu. Kentin yüksek kesimleri yağan karla beyaza büründü. Kar nedeniyle 9 ilçede 60 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 38 iş makinesi ve 88 personelle çalışmaları sürdürürken, Güneysu ilçesinde buzlanma riskine karşı eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Bölgede beyaz örtüyle kaplanan çay bahçeleri de güzel görüntüler oluşturdu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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