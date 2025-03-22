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        Rize'de otomobilin cipe çarpıp, takla attığı kazada 1 kişi öldü

        RİZE'de sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil önce yanında seyreden cipe, ardından aydınlatma direğine çarpıp, takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 20:14 Güncelleme: 22.03.2025 - 20:20
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        Rize'de otomobilin cipe çarpıp, takla attığı kazada 1 kişi öldü
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        RİZE’de sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil önce yanında seyreden cipe, ardından aydınlatma direğine çarpıp, takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ali Tercan (45), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Rize- Güneysu karayolunda meydana geldi. Rize’den Güneysu ilçesine seyreden Mehmet Ali Tercan idaresindeki 53 AB 422 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, önce sağ şeridinde ilerleyen O. D. idaresindeki 61 NL 112 plakalı cipe, ardından aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, ihbar üzerine adrese çok sayıda ambulans, AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce otomobil sürücüsünün cansız bedeni çıkarılırken, cenaze savcılık incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp’a kaldırıldı. Kaza sonrası cip sürücüsü şok geçirirken, sürücü sağlık kontrolü sonrası gözaltına aldı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, sol şeritten gelen otomobilin önce sağ şeridindeki cipe, ardından aydınlatma direğine çarpıp takla attığı anlar yer aldı.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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