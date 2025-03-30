Bakan Memişoğlu, memleketi Rize'de geleneksel bayramlaşma törenine katıldı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu memleketi Rize’de valilik ve belediye başkanlığında geleneksel bayramlaşma programına katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki bayramlaşmaya, Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, AK Parti Rize milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘ÜLKEMİZİN BAYRAMI MÜBAREK OLSUN’

Bakan Kemal Memişoğlu, programdan sonra yaptığı konuşmada, “Ata toprağı Rize’deyiz. 15 yıllık bir gelenek. Rize meydanında herkes bayramlaşıyor. Biz de burada kardeşlerimiz, hemşerilerimizle bayramlaşmaya geldik. Bütün ülkemizin bayramı mübarek olsun. Allah bütün dualarımızı kabul etsin diliyorum” diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, konuşmasının ardından önlük takarak hazırlanan yemeğin dağıtımına katıldı.