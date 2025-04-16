Muhtar, evine yol gitmeyen hasta köylüsünü sırtında taşıdı

Çayeli ilçesine Karaağaç köyünde evine kara yolu ulaşımı olmayan Resul Topçu, hastalandı. Durumu öğrenen köyün muhtarı Osman Yıldırım, Topçu'nun yardımına koştu. Yıldırım, Resul Topçu'yu yaklaşık 2 kilometrelik patika yolda sırtında taşıyarak kara yoluna ulaştırdı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Muhtar Osman Yıldırım, bölgedeki yol sorunu çözmek için de çalışma başlattı.

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