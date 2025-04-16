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        Muhtar, evine yol gitmeyen hasta köylüsünü sırtında taşıdı

        RİZE'ninÇayeli ilçesi Karaağaç köyü Muhtarı Osman Yıldırım, rahatsızlanan Resul Topçu'yu (69) yol olmayan evinden sırtında taşıyarak, kara yoluna ulaştırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:47 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:50
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        Muhtar, evine yol gitmeyen hasta köylüsünü sırtında taşıdı
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        RİZE'ninÇayeli ilçesi Karaağaç köyü Muhtarı Osman Yıldırım, rahatsızlanan Resul Topçu'yu (69) yol olmayan evinden sırtında taşıyarak, kara yoluna ulaştırdı.

        Çayeli ilçesine Karaağaç köyünde evine kara yolu ulaşımı olmayan Resul Topçu, hastalandı. Durumu öğrenen köyün muhtarı Osman Yıldırım, Topçu'nun yardımına koştu. Yıldırım, Resul Topçu'yu yaklaşık 2 kilometrelik patika yolda sırtında taşıyarak kara yoluna ulaştırdı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi. Muhtar Osman Yıldırım, bölgedeki yol sorunu çözmek için de çalışma başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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