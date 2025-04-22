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        Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

        ÇAYKUR Rizespor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 20:51 Güncelleme: 22.04.2025 - 20:55
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        Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
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        ÇAYKUR Rizespor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

        Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 33’üncü haftasında Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Yeşil-mavililer bu maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri’ndeki antrenmanla başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen idman; salonda üst vücut kuvvet antrenmanı ile başlayıp, sahada ısınma, dar alanda pas oyunu, çift kale maç ve ardından koşu ile sona erdi.

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