Çaykur Rizespor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 33’üncü haftasında Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Yeşil-mavililer bu maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri’ndeki antrenmanla başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen idman; salonda üst vücut kuvvet antrenmanı ile başlayıp, sahada ısınma, dar alanda pas oyunu, çift kale maç ve ardından koşu ile sona erdi.

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