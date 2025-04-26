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        Dervişoğlu: Türkiye'de pazarlık için kurulan partiler var

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye'de 167 tane parti var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 18:00 Güncelleme: 26.04.2025 - 18:05
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        Dervişoğlu: Türkiye'de pazarlık için kurulan partiler var
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye'de 167 tane parti var. Her gelen maşallah parti kuruyor. Neden kuruyor? Çünkü öyle bir sistemle yönetiliyoruz ki pazarlık için kurulan partiler var Türkiye'de. Ama siyasetin bir de ana damarları var. Şundan emin olabilirsiniz; hayatım boyunca onlarla olmadım, bu saatten sonra da olmayacağım" dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin düzenlendiği 'Rize Buluşması' programına katılmak için kente geldi. İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; parti üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Burada partililere seslenen Dervişoğlu, "Geçen haftanın sonunda baktırdım, Türkiye'de 167 tane parti var. Her gelen maşallah parti kuruyor. Neden kuruyor? Çünkü öyle bir sistemle yönetiliyoruz ki pazarlık için kurulan partiler var Türkiye'de. Ama siyasetin bir de ana damarları var. Şundan emin olabilirsiniz; hayatım boyunca onlarla olmadım, bu saatten sonra da olmayacağım. Pazarlayıcılarla, pazarlıkçılarla, ihanete aparat olanlarla ve bozgunculuk yapanlarla asla ve kata bir arada olmayacağım. Siyasi partileri millet kurar, millet yaşatır. Biz de bir siyasi parti kurduk. Türkiye'nin bir siyasi partiye ihtiyacı vardı. Türkiye'de merkez siyaset dağılmıştı. Türkiye'de bir referandum yapılmış, Tayyip Erdoğan hemşerinizi bile değiştirecek bir sistem devreye sokmuş. Onu Tayyip olmaktan çıkaran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi her geçen gün tek adamlığa evrilmiş ve sizden uzaklaştırılmış. Bu sistem aslında toparlanmaya ihtiyaç duyuyordu. O sebeple siyasetin merkezini toparlayabilecek, bu milletin birleştirici gücünü doğru bir biçimde siyaset sahnesine taşıyacak, milletin iradesini de milleti yöneten makama yönlendirecek bir güce ihtiyaç vardı. İYİ Parti'yi onun için kurduk. Bakın, bundan emin olabilirsiniz. Partiyi biz kurduk, tabelayı siz astınız. Şimdi o tabelayı alıp daha yükseklere de siz çıkaracaksınız Allah'ın izniyle" diye konuştu.

        'BU CEBERRUT SİSTEMDEN KURTULMANIN ZAMANI GELDİĞİNE İNANIYORUM'

        Dervişoğlu, "Türk milleti karşı karşıya bulunduğu problemlerin ortadan kaldırılması için de hemen ve özellikle bu ceberrut sistemden kurtulmanın zamanı geldiğine inanıyorum. O sebeple hiçbir kaygıya yer yoktur ki; buradan ifade etmekte beis görmüyorum ki. Yapacağımız ilk iş, kim, neden besleniyorsa beslensin ona bakmaksızın, parlamenter demokratik sistemi yeniden inşa etmektir. Bütün irademizi birleştirerek öncelikle Türkiye'yi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye tarif edilen ama her geçen gün bizi otokrasiye taşıyan bu düzenden kurtarmak mecburiyetindeyiz. Bunun yapılması çok zor bir iş değildir" dedi.

        'CUMHURBAŞKANLIĞINDA ZERRE GÖZÜM YOK'

        Ekonominin hiç yönetilmediğini söyleyen Dervişoğlu, "Geleceğinden umutsuz, asgari ücretli perişan, açlık sınırının altında yaşıyor. Emekli, dul, yetim tenceresini kaynatamıyor. Bu mutsuzlukla, adaletsizlik yüzünden sermaye sahibi yatırım yapamıyor. Ekonomi bırakın kötü yönetilmeyi, neredeyse hiç yönetilmiyor. O sebeple bu sorunlardan kurtulabilmenin bir yolunun da keşfedilmesi lazım. Demokrasilerde çözüm sandıktır, başka bir çözüm yolu yoktur. Şimdi Türkiye'nin önünde de dönemeç var. Sert ve keskin bir viraj var. Türkiye ya bu düzene devam edip otokrasiye teslim olacak ya da demokrasi bayrağını yeniden ayağa kaldıracaktır. Başka çare yoktur. Bu yetkilerle dolu cumhurbaşkanlığında zerre gözüm yok. Ama o dediğin başbakanlığı öyle bir istiyorum ki; devlet nasıl yönetilir, herkes görecek. Yeter ki siz benimle beraber olun" değerlendirmesinde bulundu.

        'RİZELİ ÇAYA FİYAT BEKLİYOR'

        Yaş çay fiyatı 35 liradan aşağısını kabul etmediklerini söyleyen Dervişoğlu, "Önümüzde bir çay hasadı dönemi var. Rizeli çaya fiyat bekliyor. Duyumlarımıza göre hükümette azami 25 liralık bir beklenti varmış. Bizim arkadaşlarımız, ekonomi kurullarımız, tarım kurullarımız maliyeti hesapladı. Çay üreticisinin para kazanabilmesi ve varlığını idame ettirebilmesi için en az 33 lira artı 3,5 lira prim olması gerekiyor. Çay üreticisinden esirgenmemelidir. Tayyip Erdoğan, duy beni. Rizeli 35 liradan aşağı fiyatı kabul etmiyor" dedi.

        'ÇAYKUR'A GEÇİCİ İŞÇİ ALIYORLARMIŞ'

        ÇAYKUR'a alınacak geçici işçilerle ilgili de açıklamalarda bulunan Müsavat Dervişoğlu, "Ayrıca ÇAYKUR'a geçici işçi alıyorlarmış. Sözleşmeli işçiler, eskiden müracaat sırasında kura ile alınıyordu. Şimdi mülakat yapacaklarına dair duyumlar alıyoruz. Ya Tayyip Erdoğan, bakın Rize'den sesleniyorum; sesime kulak ver. Rizeli vicdanının yaralanması ve kanamasını istemiyor. Bu sesi duy Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.

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