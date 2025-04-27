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        Rize'de kış uykusundan uyanan ayılar 30 eve zarar verdi

        RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Amlakit ve Palovit yaylalarında kış uykusunda uyanan ayılar 30 eve zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 15:16 Güncelleme: 27.04.2025 - 15:20
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        Rize'de kış uykusundan uyanan ayılar 30 eve zarar verdi
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        RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Amlakit ve Palovit yaylalarında kış uykusunda uyanan ayılar 30 eve zarar verdi.

        Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulabilmek için Amlakit ve Palovit yaylalarına indi. Yayladaki 30 eve giren ayılar, pençe ve dişleri ile kapı, pencere ve çatıları tahrip etti. Ayılar girdikleri evin içerideki eşyaları dağıtarak parçaladı. Yayladaki evlerine ulaşan köylüler, hasarı cep telefonlarıyla görüntüledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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