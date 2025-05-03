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        Fransa'da yangında ölen 3 kardeş, son yolculuklarına uğurlandı

        FRANSA'nın Strasbourg kentinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden İbrahim-Ayşe Tutan Kuru çiftinin kızları Ecrin (13), Hatice (11) ve Melek Kuru (5), Rize'nin Ardeşen ilçesinde dualarla toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 14:30 Güncelleme: 03.05.2025 - 14:35
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        Fransa'da yangında ölen 3 kardeş, son yolculuklarına uğurlandı
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        FRANSA'nın Strasbourg kentinde evde çıkan yangında hayatını kaybeden İbrahim-Ayşe Tutan Kuru çiftinin kızları Ecrin (13), Hatice (11) ve Melek Kuru (5), Rize'nin Ardeşen ilçesinde dualarla toprağa verildi.

        Fransa'nın Strasbourg kenti yakınlarındaki Brumath'ta yaşayan Rize'nin Ardeşen ilçesi nüfusuna kayıtlı İbrahim-Ayşe Tutan Kuru çiftinin evinde 26 Nisan'da ilk belirlemelere göre buzdolabından kaynaklı yangın çıktı. Yangın sırasında çiftin bulunmadığı evde bulunan Ecrin ve kardeşi Hatice Kuru hayatını kaybetti, dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırılan diğer kardeş Melek Kuru da kurtarılamadı.

        ‘3 KARDEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI’

        Cenazeler Rize'ye getirildi. 3 kız kardeş için Ardeşen ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Merkez Camisi'nde düzenlene törene; Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Milletvekilleri Harun Mertoğlu, Tahsin Ocaklı, belediye başkanları, STK temsilcileri, Kuru ailesi yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazeler öğle vakti Rize Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı namaz sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

        'ALLAH KİMSEYE EVLAT ACISI YAŞATMASIN'

        AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, "Çok acı bir olay. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Yavrularımız cennete uçtular. Anne-babaya aileye Allah'tan büyük sabırlar diliyorum. Fransa'da yaşıyorlardı. Sanırım buzdolabıyla alakalı gaz sıkışması oldu; oradan bir yangın çıktı. Bizi üzen tarafı, Türkiye'ye intikali biraz geç oldu gibi. Bir haftadan beri bizde uğraştık, Türkiye'ye cenazelerin gelmesi için. Cenazeler akşam geldi. Bu acını tarifi yok. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.

        'PERİŞAN OLMUŞ BİR AİLE VAR'

        CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı da "Süreci takip ediyordum. Yangının olduğun andan itibaren bilgi sahibi oldum. Başkonsolos ve aileyle görüşerek bilgi alıyordum. Çok acı verici bir şey. 2 evladını kaybettikten sonra hastanedeyken 3'üncüsünün de vefat haberini duyup, kalp krizi geçiren anne var. Perişan olmuş bir aile var. Fransa gibi çok gelişmiş bir ülkede, buzdolabı gaz kaçağından çıkabilecek olan bir yangın nedeniyle 3 çocuğun yaşamını yitirmiş olması gerçek izahı mümkün değil" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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