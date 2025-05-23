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        Rize'de rengi kırmızıya dönen derede inceleme

        RİZE'ninGüneysu ilçesinde bulunan ve rengi bir süre kırmızıya dönen dereden numune alınarak, inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 11:26 Güncelleme: 23.05.2025 - 11:30
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        Rize'de rengi kırmızıya dönen derede inceleme
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        RİZE'ninGüneysu ilçesinde bulunan ve rengi bir süre kırmızıya dönen dereden numune alınarak, inceleme başlatıldı.

        Güneysu ilçesi Ulucami Mahallesi kırsalında, dün öğle saatlerinde dere yatağından akan suyun rengi bilinmeyen nedenle kırmızıya dönüştü. Çevrede bulunan Mevlüt Ak, kırmızı renkte, yer yer köpük şeklini alan suyun aktığı dereyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Dere suyu bir süre sonra normale dönerken, görüntüler üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, sudan aldıkları numuneleri incelemeye aldı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Rize Valiliği de konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Valilik koordinesinde Güneysu Kaymakamlığı, Güneysu Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Güneysu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde saha incelemesi gerçekleştirildiği bildirildi. Sudan alınan numunelerin incelendiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: "Çevreden numuneler alınmıştır. Ulucami Mahallesi muhtarı ve videoyu çeken vatandaş ile yapılan görüşmeler neticesinde videonun çekildiği alan tespit edilmiştir. Belirlenen noktada yapılan incelemeler sonucunda derenin doğal akışında olduğu, herhangi bir çevresel kirlilik unsuruna rastlanmadığı, dere yatağının üst kotlarında ise konut ya da sanayi yerleşimi bulunmadığı anlaşılmıştır. Sahada yapılan tüm gözlemler ve analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından resmi tutanakla kayıt altına alınmıştır. Vatandaşlarımızın bu tür duyarlılıkları memnuniyetle karşılanmakta olup, benzer durumlarda ilgili kurumlarımızla ivedilikle irtibata geçilmesi önemle rica olunur."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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