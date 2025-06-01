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        Yamaçtan kopan kaya parçasının üzerine düştüğü kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        RİZE'nin Tunca beldesinde seyir halindeyken yamaçtan kopan kaya parçasının üzerine düştüğü kamyonetteki Mustafa Zengin (55) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 00:14 Güncelleme: 01.06.2025 - 00:15
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        Yamaçtan kopan kaya parçasının üzerine düştüğü kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        RİZE’nin Tunca beldesinde seyir halindeyken yamaçtan kopan kaya parçasının üzerine düştüğü kamyonetteki Mustafa Zengin (55) hayatını kaybetti. Sürücü baba ile oğlu yaralandı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Tunca beldesine bağlı Movri Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Ardeşen ilçesinden yaylaya seyreden Mustafa Z. (48) yönetimindeki 53 ACH 650 plakalı kamyonetin üzerine seyir halindeyken yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese AFAD, JAK ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılardan Mustafa Zengin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü ile oğlu Muhammet Z. (19) ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mustafa Zengin'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırılırken, ekipler yolda güvenlik önlemi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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