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        Rize'de hafif ticari araç, bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

        RİZE'ninÇayeli ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda hafif ticari araç, bariyerlere çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 10:07 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:10
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        Rize'de hafif ticari araç, bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
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        RİZE'ninÇayeli ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda hafif ticari araç, bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Çayeli ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Artvin’den Rize istikametine seyreden H. A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpıp, yan döndü. İhbarla adrese gelen ekiplerce araçtan çıkarılan Muhammet Aşçi (13) ile Ayşe Aşçi'nin (21) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazadan yaralı kurtarılan sürücü ve yolcular M.A. ile S.A., Rize RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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