Rize'de kuruluş kutlamalarına damga vuran jandarma gösterisi

Rize'de Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186'ncı yılı kapsamında İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen tören açılış konuşmalarıyla başlayıp, tören geçişiyle devam etti. Törene İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarma komandoların gösterisi damga vurdu. Sis bombaları arasında silahlı ve silahsız figürler sergileyen komandolar, açtıkları Türk bayrağıyla gösteriyi sonlandırdı. Komandolar, izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

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