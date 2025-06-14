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        Rize'de kuruluş kutlamalarına damga vuran jandarma gösterisi

        RİZE'deTürk Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı yılı kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 12:58 Güncelleme: 14.06.2025 - 13:05
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        Rize'de kuruluş kutlamalarına damga vuran jandarma gösterisi
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        RİZE'deTürk Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı yılı kutlandı. İl Jandarma Komutanlığı’ndaki törene, komandoların gösterisi damga vurdu.

        Rize'de Türk Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186'ncı yılı kapsamında İl Jandarma Komutanlığı’nda tören düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen tören açılış konuşmalarıyla başlayıp, tören geçişiyle devam etti. Törene İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan jandarma komandoların gösterisi damga vurdu. Sis bombaları arasında silahlı ve silahsız figürler sergileyen komandolar, açtıkları Türk bayrağıyla gösteriyi sonlandırdı. Komandolar, izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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