Kaçkar Dağları'nda kar güzelliği

RİZE'de Kaçkar Dağları ile yüksek kesimli yaylalara haziran ayında yağan kar, dron ile görüntülendi.

Türkiye genelinde sıcak hava etkisini gösterirken, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavron Yaylası ve deniz seviyesinden 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağları'na haziran ayında kar yağdı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla Kaçkar Dağları ile yaylanın yüksek kesimleri beyaza büründü. Bölge beyaz örtüyle kaplandı. Diğer yandan kentte İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplı yüksek rakımlı yaylalarda iş makineleriyle yol açma ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.